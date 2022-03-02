Хворі діти продовжать лікування у спеціалізованих клініках Варшави і Кракова

Майже 40 дітей, у яких діагностували онкологічні і онкогематологічіні захворювання і які лікувалися у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, вивезли на лікування до Польщі. Усі вони потребували безперервного лікування (без відключення від системи), що забезпечити під час війни неможливо. Такі діти практично не могли спускатися в укриття, тому їх погодилися прийняти на лікування у спеціалізованих лікарнях Польщі.

«Близько 40 пацієнтів Центру та евакуйовані пацієнти з областей, де зараз тривають воєнні дії, успішно доправили на продовження лікування у клініки Польщі, у Варшаві і Кракові. Це діти віком від трьох тижнів до 18 років. Вони виїхали за кордон у супроводі одного родича – матері, бабці або дідуся», – повідомили у Центрі.

Дітей евакуйовували під особистим супроводом польської сторони та львівського консула Рафала Коцота автобусом, а важкохворих дітей - автомобілями медицини катастроф м. Львова. Вони успішно добралися до спеціалізованих клінік Польщі, де продовжать лікування.

За даними Центру, до Львова їдуть й інші хворі діти з областей, де ідуть бої. Вони зупинятимуться у Центрі, де їх нагодують, вони відпочинуть і отримають відповідну медичну допомогу (вони багато годин у дорозі), а тоді групами відправлять за кордон.