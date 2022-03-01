Львівщина готова прийняти ще 20 тисяч людей

Станом на 1 березня Львівщина за офіційними даними надала прихисток майже 40 тисячам внутрішньо переміщених осіб. Серед них – понад 330 дітей з дитячих будинків, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Це не враховуючи тих людей, які знайшли помешкання через рідних, друзів, знайомих. І Львівщина готова прийняти ще 20 тисяч людей. Зокрема у школах області для переселенців підготували майже 25 тис. місць.

«Є ще тисячі осіб, які знайшли помешкання через рідних та знайомих. Сьогодні область готова прийняти ще 20 тисяч осіб. Але щодня ця цифра збільшується. Ми говоримо не про орієнтовні цифри, а про помешкання, здатні забезпечити ліжком, харчуванням, місцем для особистої гігієни», – повідомив Максим Козицький.

Із Луганської, Донецької і Київської областей до нас прибуло понад 330 дітей з дитячих будинків. Остання група, майже 40 дітей, прибула учора з Київщини. Для маленьких українців в області є ще багато резервних місць. Окрім того, як повідомив ZAXID.NET начальник служби у справах дітей ЛОДА Володимир Лис, 800 дітей готові прийняти поляки і 500 – грузини.

«Зараз, на жаль, є проблеми з евакуацією зі східних областей України. Нагадаю, на Арені Львів працює центр допомоги внутрішньо переміщеним особам, який допоможе всім знайти помешкання, транспорт або перечекати та зігрітися тут, якщо ви плануєте їхати далі на Захід»,– повідомив Максим Козицький.

Для всіх, хто потребує допомоги з розселенням, в області діє «лінія 112». І чат-боти «гарячої лінії» Львівщини:

Також контакти центру на Арені-Львів: