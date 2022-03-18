Операція з порятунку дівчинки тривала дві години

Київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, який на час війни переїхав зі столиці до Львова, розпочав співпрацю з львівською дитячою лікарнею «Охматдит». Тут вперше лікарі двох лікарень прооперували немовля з критичною вадою серця. Операція пройшла успішно, повідомили 18 березня в лікарні.

Маленькій пацієнтці лише 21 день. Її звати Емілія і вона з Прикарпаття. Лікарі діагностували у неї критичну вроджену ваду серця – коарктацію аорти. Врятувати дитину могла лише термінова операція.

Для цієї крихітки усе найважче уже позаду

«Колеги із Івано-Франківська звернулися до нашої лікарні з проханням допомогти дитині з критичною вадою серця – коарктацією аорти, якій вже було 21 день від народження. На цей час до Львова переїхала філія Науково-практичного Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України і ми запросили колег, аби в ургентному порядку прооперувати дитину», – повідомила лікар-кардіолог «Охматдиту» Ольга Куриляк.

За її словами, операція тривала дві години і пройшла успішно. Маленькій пацієнтці провели розширену хірургічну пластику коарктації аорти. Стан дівчинки Емілії стабільний. Життя дівчинці врятовано.

До складу операційної бригади увійшли професор Ілля Ємець, кардіохірурги Роман Секелик, Микола Савчук, анестезіолог Олександр Гапієнко, кардіолог Ольга Куриляк.

Нагадаємо, київський Центр дитячої кардіології і кардіохірургії через воєнні дії переїхав з Києва до Львова і зараз працюватиме на базі Львівського обласного кардіологічного центру. Фахівці вже проводять консультації пацієнтів, а з наступного тижня вже оперувати дітей з різних областей України.