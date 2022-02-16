Пацієнтка зі своїми рятівниками нейрохіргом Андрієм Нетлюхом (зліва), лікуючим лікарем Олегом Грищуком і нейрохірургом Остапом Грищуком

Львівські нейрохірурги прооперували 67-річну мешканку Львівщини, яка три місяці прожила зі зламаним хребтом і навіть не підозрювала про це. Вона дивом не втратила здатність ходити. Один необережний рух міг призвести до ушкодження спинного мозку і назавжди прикувати пацієнтку до інвалідного візка. Через крихкість кісток встановити металоконсутрукцію для підтримки хребта було неможливо. Утім, хірурги знайшли інший вихід і пацієнтка вже на ногах.

Восени минулого року у сім’ї 67-річної мешканки Борислава сталася трагедія – за кордоном загинув її син. Мати поїхала на похорон сина за 2000 км. Прибираючи у квартирі сина, жінка впала з драбини і сильно забила спину. Місцеві медики зробили рентген, але не побачили перелому й констатували лише сильний забій хребта. Жінка майже місяць ледь підводилася з ліжка і біль не минав. А тоді напилася сильних знеболювальних і повернулася в Україну.

Удома минав час, але краще не ставало. Нестерпно болів поперек, вона не могла встати з ліжка, ходити. Знеболювальні мало допомагали. І тоді чоловік привіз дружину на повторне обстеження до Львова, у 8-у міську лікарню. Лікарі побачили перелом хребта і запропонували негайно оперувати пацієнтку. Один необережний рух міг призвести до ушкодження спинного мозку і тоді пацієнта могла назавжди опинитися у інвалідному візку, повідомили в лікарні.

Оперувати жінку взялися нейрохірурги двох львівських лікарень – Остап Грищук з 8-ї міської лікарні і Андрій Нетлюх з лікарні швидкої медичної допомоги.

Оперативне втручання було складним і ризикованим. Через остеопороз (крихкість кісток), який діагностували у пацієнтки, встановити металоконсутрукцію для підтримки хребта було вкрай важко. Тож нейрохірурги використали інший метод – для фіксації хребців використали медичні гвинти, які зафіксували спеціальним кістковим цементом.

На щастя, операція пройшла успішно. Через два дні жінка могла встати і у середу, 16 лютого, її виписали з лікарні додому.

І хоч попереду у жінки ще тривалий період реабілітації (три місяці), їй наразі не можна ще сідати, але спина у неї нарешті перестала боліти. Лікарі впевнені, що їхня пацієнта зможе самостійно ходити.