Команда львівських лікарів, які повернули пацієнту здатність оперувати тварин

Хірурги 8-ї міської лікарні Першого територіального медичного об’єднання відновили ветеринару з Прикарпаття здатність знову оперувати тварин. Після травми він ушкодив сухожилля і нерви, внаслідок чого пальці правої руки не працювали.

24-річний Андрій працює ветлікарем у Калуші і щодня оперує тварин. Місяць тому він невдало сперся на вікно, яке під вагою трісло і скло порізало руку: ушкодило сухожилля та нерви. У районній лікарні чоловіку зашили рани і коли через два тижні зняли шви, ветеринар зрозумів, що його пальні не працюють. Він не міг взяти рукою не те що хірургічний інструмент, а навіть ложку.

Попереду у пацієнта ще два місяці реабілітації, а згодом він зможе повернутися в операційну

Чоловік звернувся по допомогу до львівських хірургів, які ведуть напрям мікрохірургії кисті та стопи. Пацієнта обстежили і попередили, що врятувати пальці зможе лише невідкладна операція.

Під час оперативного втручання хірурги з’єднали розірваний сухожилок та відновили цілісність серединного нерва. Операція тривала кілька годин й пройшла успішно.

У Андрія попереду ще два місяці реабілітації, після яких він зможе повернутися в операційну й надалі рятувати тварин.