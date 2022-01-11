Операція пройшла успішно, чутливість руки відновлюється

У Закарпатській обласній лікарні молодому пацієнту пришили руку, на яку впало велике дерево та розчавило її. Хірурги працювали понад чотири години. Операція пройшла успішно.

Як зазначається у повідомленні Закарпатської обласної лікарні ім. Андрія Новака, хлопця доставили у лікарню з важкою травмою: у потерпілого великим деревом було розчавлене ліве передпліччя. Під час огляду перед хірургами опікового відділення було складне рішення: зробити операцію з відновлення руки чи ампутувати її.

За словами медиків, операція була важкою, тривала понад 4 години. Її провела команда хірургів опікового відділення у складі Андрія Погоріляка, Ростислава Кучінки та Віктора Мишанича, операційної медсестри Вікторії Півнюк та анестезіолога Миколи Кіш-Вайди. Протягом всієї операції, в хірургів були сумніви, чи вдасться відновити кровообіг у руці, зважаючи на велику площу розчавлення м’яких тканин та судин.

«Нам потрібно було взяти додаткову судину, щоб відновити в кінцівці хоча б одну магістральну артерію, відновити нерви, м’язи і шкірний покрив. Кістки були поламані на декількох рівнях. Ми їх склали і зафіксували спицями», – зазначає завідувач опікового відділення Андрій Погоріляк.

Хірург додає, що процес одужання пацієнта у післяопераційному періоді відбувався без будь-яких ускладнень, наразі відновлюються чутливість руки та її рухи. Лікарі зазначають, що процес реабілітації буде довготривалим і, можливо, потребуватиме повторних операцій.