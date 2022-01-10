Дівчинку виписали з лікарні без жодних неврологічних дефектів

У дитячій міській лікарні Першого територіального медичного об’єднання провели надскладну операцію на мозку 9-річній дівчинці. Аби врятувати дитину, нейрохірургам довелося провести трепанацію черепа і видалити доволі велику частину кістки черепа. На щастя, дві складні операції пройшла успішно.

Усі біди у 9-річної Ані зі Львова почалися зі звичайної застуди. Спершу батьки лікували її вдома, але нежить не проходив і невдовзі у дівчинки виникло запалення слизової оболонки приносових пазух. Місяць лікування в амбулаторних умовах не принесло полегшення і дівчинка потрапляє до дитячої міської лікарні у важкому стані: з високою температурою, головний болем, у неї не працює рука та частково нога.

Обстеження на МРТ показало, що у головному мозку гній. Діагноз – субдуральна емпієма над лівою півкулею головного мозку. Спеціалісти ЛОР-відділення швидко забирають гнійний вміст із пазух, але позитивний ефект тримається недовго. У Ані починаються судоми і вона потрапляє у реанімацію.

9-річна Аня зі своїми рятівниками дитячим хірургом Юрієм Колівошко (зліка) і дитячим нейрохірургом Тарасом Микитиним

Мультидисциплінарна команда спеціалістів, до якої увійшли педіатри, неврологи, реаніматологи, отоларингологи, хірурги та нейрохірурги одностайно сходяться на думці: дитині терміново потрібна надскладна операція. І не одна.

Провести оперативне втручання на мозку через невеликий отвір не довзволяв стан Ані, тому нейрохірургам довелося провести декомпресійну трепанацію черепа. Маленькій пацієнтці видаляють досить велику частину кістки черепа та забирають зайву рідину. Далі кістку потрібно було повернути на місце, але це було неможливо: нагноєння спричинило набряк мозку дитини, тож треба було почекати, доки він зійде.

Аби на цей час зберегти кістку у стерильних умовах, хірурги сформували у передній черевній стінці дівчинки спеціальну кишеньку і помістили кістку у неї.

Як тільки набряк у дівчинки спав,хірурги реімплантували кістку на місце і виконали пластику твердої мозкової оболонки.

Дитина місяць провела у лікарні і напередодні Різдва її виписали додому. Обидві операції пройшли успішно, у дівчинки нема жодних неврологічних ускладнень.

«Перша операція тривала чотири години, друга – десь 2,5 години. Перед Різдвом дівчинку з лікарні виписали додому. У неї не має жодних неврологічних дефектів. Сьогодні, 10 січня, вона прийде до нас на контрольний огляд. Сподіваємося, що у нашої маленької пацієнти у майбутньому все буде добре», – повідомив ZAXID.NET дитячий нейрохірург Тарас Микитин.