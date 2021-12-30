Фельдшерка Тетяна Головей прийняла пологи в автомобілі швидкої

У містечку Перечин, що за 20 км від Ужгорода, фельдшерка прийняла пологи у 21-річної місцевої мешканки прямо в автомобілі швидкої. Новонароджена дитина мала подвійне обвиття пуповиною шиї, немовля та жінку терміново доставили до пологового відділення.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, виклик із Перечина медики швидкої отримали у середу, 29 грудня, о 23:15.

«Бригада №400 у складі фельдшера Тетяни Головей та водія Петра Левицького вже за 4 хвилини була біля пацієнтки. У 21-річної породіллі це вже четверті пологи. За її словами, на обліку у лікаря вона не перебувала і перейми тривають вже близько двох годин. Але тільки жінка підійшла до автомобіля швидкої, – різко почалася родова діяльність», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Як уточнюють у прес-службі, екстремально стрімкі пологи потребували негайного втручання медиків. Тому фельдшер прийняла рішення діяти і маля народилося в автомобілі швидкої. У новонародженого було подвійне обвиття пуповиною шиї і якби втратили дорогоцінний час на транспортування породіллі, то це могло б нести загрозу для життя дитини. Новонародженого та маму після пологів медики доставили до пологового відділення Перечинської лікарні.