В Ужгороді впреше провели складну операцію із заміною частини аорти

В Ужгороді вперше провели операцію на серці із заміною всіх ділянок грудної аорти. Команда столичних хірургів спеціально приїхала на Закарпаття, щоби прооперувати 32-річну жінку. Як повідомили у Закарпатському центрі кардіохірургії, операція і тривала 12 годин, в операційній працювали 15 медиків з Києва та Ужгорода. За словами лікарів, на регіональному рівні така операція проводиться вперше, загалом в Україні зробили всього 12 подібних оперативних втручань.

Як розповів Віталій Кравченко, заввідділом хірургічного лікування патології аорти Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, всі 12 операцій проводились у Києві, в інституті Амосова. Команда столичних фахівців у складі хірурга, анестезіолога, реаніматолога і перфузіолога, приїхала до Ужгорода, щоб спільно з колегами врятувати життя 32-річній закарпатці Світлані.

За словами Павла Лукача, завідувача кардіохірургічного відділення Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії, про свою хворобу жінка дізналась випадково: пацієнтка хворіла на артеріальну гіпертензію, яку намагались скорегувати, але, на жаль, не дуже ефективно. Це і стало причиною гострого розшарування аорти.

«Дуже часто пацієнти при гострому розшаруванні аорти втрачають свідомість і можуть померти. Але у дуже обмеженого відсотку пацієнтів розшарування проходить без гострого болю. Саме цей випадок є рідкістю. Це – діагностична знахідка», – розповідає лікар.

Як уточнив хірург Віталій Кравченко, у 32-річної закарпатки хворобу виявили у підгострому періоді. «У Світлани – розрив в дузі аорти. Єдиним порятунком для неї була масштабна операція – одночасна заміна ділянок висхідної, дуги та нисхідної грудної аорти. Ця операція має назву Frozen Elephant Trunk (FET). Пацієнтці був підібраний індивідуальний протез (а це майже половина всієї людської аорти!), який забезпечить стабільність розірваної судини», – зазначив Віталій Кравченко.

Лікар також додав, шо операція на дузі аорти вважається однією з найважчих у кардіохірургії. Вона проводиться зі штучним кровообігом, глибокою гіпотермією, коли людину охолоджують до 23 градусів і зупиняють частково кровообіг по організму, залишаючи тільки в судинах головного мозку, щоб зберегти його живим. Всі інші органи витримують 10-20 хвилин без кровообігу і це дозволяє встановити протез і зафіксувати його до нисхідної аорти. Ризики операції надзвичайно великі. Під час проведення такої хірургії необхідно захистити головний і спинний мозок, внутрішні органи.

Зазначимо, розшарування аорти (найбільшої судини в організмі людини) – небезпечна патологія, коли кров затікає між шарами стінок аорти і розшаровує їх. Якщо розшарування прориває стінку аорти повністю, то відбувається швидка масивна крововтрата. У 95 % випадків це призводить до смерті, навіть якщо своєчасно розпочати правильне лікування.