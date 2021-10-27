Львівський шпиталь Шептицького проконсультує і скерує на безкоштовну операцію в Польщу 150 жінок, які мають онкологію шийки матки або ендометрію. Клініка реалізовує проект спільно з польськими колегами «Szpital na Klinach» та Екуменічним комітетом медичної та соціальної допомоги. Благодійників закликають підтримати проект, це допоможе збільшити кількість пацієнток.

«Операції відбуватимуться у клініці наших партнерів у Польщі. Операція та післяопераційний період будуть безкоштовними. Наш лікар-онколог буде робити вибірку саме за цим діагнозом, а вже тоді ми будемо скеровувати в Польщу на оперативне втручання, яке відбуватиметься на сучасному обладнанні Da Vinci, що є дуже точним, дає найменші ризики розвитку післяопераційних та операційних ускладнень. Після таких втручань пацієнти дуже швидко одужують і буквально вже за кілька днів можуть повертатися додому», – пояснила медична директорка шпиталю Шептицького Роксолана Вельгуш.

Жінкам, які мають онкологію шийки матки або ендометрію, треба заповнити гугл-форму. Заявку перегляне онколог, при потребі пацієнток додатково дообстежать у шпиталі. Після вибірки пацієнти поїдуть до Польщі. Там їм обіцяють зустріч і супровід. За умовами проекту, таку допомогу зможуть надати 150 жінкам. Операція і догляд перед та після операції будуть безкоштовні. Платними для пацієнток будуть лише додаткові дообстеження, якщо будуть необхідні, та доїзд до клініки у Краків.

Керівниця відділу розвитку Шпиталю Шептицького Христина Келеман пояснила, що подавати заявки можуть жінки зі всієї України. Відбір пацієнток триватиме 3-4 місяці.

«У програму ми візьмемо 150 жінок. У нас вже є потрібна сума коштів, проект оплачує Європейський Союз. Але на сайті також є реквізити для благодійників, які готові підтримати цей проект. Якщо будуть додаткові надходження, кількість пацієнток можна збільшити. Про всі використані кошти ми публічно звітуємо», – розповіла ZAXID.NET Христина Келеман.