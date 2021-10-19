Банер над головним входом до львівської Ратуші із закликом переказати одноденний заробіток для півторарічної Вікторії Полюги

19 жовтня у Львові оголосили Днем для Вікторії Полюги. У цей день львів’яни та інші небайдужі перераховують свій одноденний заробіток для однорічної дівчинки з генетичним захворюванням СМА. За кілька годин уже зібрали 2,5 млн грн, це означає, що участь в акції уже взяли кілька тисяч людей.

Про переказ своєї одноденної зарплати раніше анонсували працівники Львівської міськради. Медики 8-ї міської клінічної лікарні переказали сьогодні приблизно 35 тис. грн. До них також долучилися працівники шкіл, садочків, лікарень, комунальних підприємств.

«Сьогодні весь Львів перераховує свою одноденну заробітну платню для маленької Вікторії Полюги, яка хворіє на СМА. Станом на зараз вже знаємо, що коштом працівників міської ради, шкіл, садочків, лікарень, усіх комунальних підприємств та установ зібрано понад 2,5 млн грн. І це лише початок дня! Знаю, що до акції доєднуються ще десятки приватних установ. Дякуємо! Львів’яни — ви круті!!!», – подякував за участь міський голова Львова Андрій Садовий.

До ініціативи долучилися приватні компанії і окремі львів'яни.

Раніше кошти для Вікторії Полюги переказали 120 шкіл Львівщини. Також благодійну акцію влаштувала мережа супермаркетів. Ще понад 600 тис. грн виділили з бюджету Львівщини.

Півторічна Вікторія Полюга хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), від якої поступово слабнуть всі м’язи. Дівчинка потребує уколу, який необхідно зробити до того, як дитині виповниться два роки. Його вартість – 55 млн грн. Збір коштів для порятунку Вікторії Полюги розпочався навесні. Станом на 18 жовтня було зібрано 34 млн, ще треба 21 млн грн.

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