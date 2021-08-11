Зараз Вікторії Полюзі – рік і 4 місяці, і для неї вже зібрали чверть необхідної суми

Львівська торгова мережа «Рукавичка» долучилася до збору коштів для однорічної Вікторії Полюги. З 4 і впродовж 333 годин усі супермаркети ТМ «Рукавичка» будуть віддавати гривню з кожного чека на її порятунок. Дівчинка має рідкісне генетичне захворювання – спінально-м’язову атрофію (СМА), і врятувати її може один укол Zolgensma, який коштує 2 млн доларів (55 млн грн). Це найдорожчі ліки у світі.

«Здебільшого ми не афішуємо своєї участі в благодійних проектах. Однак є такі ситуації, як порятунок маленької Вікторії, про які треба говорити голосно, залучати однодумців, діяти дуже швидко. Щоб дівчинка змогла одужати, важлива кожна година та будь-який внесок. Ліки коштують дорого, якщо витрати лягають на плечі батьків чи конкретного благодійника, але водночас ця сума стає цілком реальною, коли збирати її всією громадою», – говорить власник мережі Богдан Козак.

СМА спричиняє ослаблення та атрофію м’язів, і хвора дитина з часом втрачає здатність рухатися, сидіти, ковтати, дихати. Без лікування хворі на СМА зазвичай не доживають і до двох років. Зараз Вікторії Полюзі – рік і 4 місяці, і для неї вже зібрали чверть необхідної суми.

Волонтери сподіваються закрити збір коштів у вересні, оскільки чим швидше ввести ліки, тим більш ефективними вони будуть. Аби пришвидшити процес, вони ініціативу «Мільйон троянд для Вікторії», де кожен може підтримати дівчинку пожертвою, купивши символічну троянду за 65 гривень.

Також волонтери пропонують різні варіанти для соціально-відповідального бізнесу, який хоче долучитися до збору грошей: встановити благодійні скриньки, розмістити чи розповсюдити інформацію про допомогу, організувати благодійну акцію або ж просто зробити пожертву. Крім ТМ «Рукавичка», так чи інакше до ініціативи долучилися вже індустріальний парк «Спарроу Індастріз», ринок «Шувар», ТРЦ Victoria Gardens, мережа супермаркетів «Арсен» тощо.

«Дуже сподіваюся, що до збору коштів для Вікторії долучиться максимальна кількість благодійників. Але також вірю, що в Україні створиться потужна мережа підприємців, які зможуть змінювати нашу країну благодійними ініціативами і водночас своїм прикладом будуть робити причетними до допомоги іншим ширше коло благодійників, наприклад, як ми своїх покупців. Добрі справи і допомога тому, хто потребує, – це основа людяності», – говорить Богдан Козак.

В Україні вже є успішні випадки збору коштів на укол Zolgensma. 20 травня було закрито збір коштів для Дмитрика Свічинського з Одеси, і в липні він отримав необхідні ліки. У грудні 2020 завдяки благодійникам зібрали 65 млн грн на лікування Марії Сахно з Таврійська Херсонської області. На Закарпатті зараз також збирають гроші для Павлика Мотички, хворого на СМА: заради його порятунку понад дві тисячі людей встановили рекорд України, створивши найдовший живий ланцюг.

Благодійна акція від ТМ «Рукавичка» триватиме до 18 серпня. Зараз мережа налічує понад 160 магазинів на Західній Україні, адреси яких можна переглянути на її сайті.