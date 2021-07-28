Щоб зібрати кошти на ліки для хворої на СМА львів’янки Вікторії Полюги, у Львові проводять аукціон зустрічей. До 8 серпня кожен може запропонувати свою кандидатуру для участі в аукціоні, опісля відбудуться торги. Укол, що лікує важку генетичну недугу СМА, вартує 2 млн доларів.

«В нас немає часу, бо Вікторія не сидить, Вікторія не тримає голівку, я не можу її нормально носити на руках, як дітей мами носять. Вона не може мене обняти. Вона багато чого не може. І що нас чекає завтра, я також не знаю. Тому нам чим швидше треба зібрати ту шалену суму грошей», – розповідає Мар'яна Полюга, мама дитини.

«Наразі маємо 11 млн 300 тис. грн. Американська клініка зробила знижку. Потрібно 1 млн 960 тис. доларів. Тобто мінус 10 млн грн. Хочу подякувати всім, хто долучився, долучається, планує долучатися. З такою підтримкою ми обов'язково встигнемо назбирати на той укол, я навіть в тому не сумніваюсь. Мусимо рухатись вперед. Тільки вперед!», – зазначив Назар Полюга, тато Вікторії.

До збору коштів долучився і радіоведучий Андрій Ферцак. «Можна відмовитися від кави, якогось обіду, навіть від вечері з коханою людиною в якомусь ресторані і тих 300-500 грн саме передати на здоров'я Вікторії», – сказав він.

До порятунку Вікторії долучилася і тренерка з ораторського мистецтва Ірина Снітинська. Ще в 2014 році вона запустила благодійний аукціон «Купи зустріч - допоможи Україні». Так допомагала бійцям на Сході, та реабілітаційному центру «Джерело». А тепер і маленькій львів'янці.

«Вікторія особлива дівчинка, вона об'єднує зараз всю Україну, весь Львів, всіх людей з різних сфер. Тому я дуже тішуся, що ми стартували 21 липня і що вже доєдналося дуже багато гідних людей. Я очікую, що доєднається набагато більше і ми досягнемо нашої мети. Ми плануємо зібрати 500 тис. грн для Вікторі Полюги на найдорожчий укол в світі», – розповіла Ірина Снітинська.

Взяти участь у аукціоні може кожен. «Участь може взяти кожна людина, абсолютно кожна людина. І кожна людина може запропонувати якусь дуже цікаву зустріч, на яку зберуться люди. Тобто це може бути індивідуальна зустріч, коли будете лише ви і лот, а може бути групова. Буде людина, яка є лотом і вона запропонує якусь групову зустріч, майстер-клас чи похід по гриби у ліс», – додала Снітинська.

Торги відбуватимуться на сторінці «Купи зустріч - допоможи Україні». До 8 серпня також можна запропонувати свою кандидатуру для участі в аукціоні. Так перемога Вікторії над недугою стане ближчою ще на крок.

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