Мережа супермаркетів «Рукавичка» за два тижні зібрала понад півмільйона гривень для півторарічної Вікторії Полюги, дівчинки з рідкісним генетичним захворюванням. Нагадаємо, 4 серпня торгова мережа оголосила, що віддаватиме по 1 грн з кожного чека для Вікторії. Акція тривала 333 години. За цей час зібрали 558 560 тис. грн.

Сьогодні, 20 серпня, генеральний директор мережі магазинів «Рукавичка» Роман Козак вручив бабусі дівчинки сертифікат на зібрану суму.

«Чим більше буде заходів, тим більше буде шансів для маленької Вікторії якнайшвидше приїхати додому з батьками, побачити бабцю і дай Бог, щоб все добре закінчилось», — зазначив Роман Козак.

Також родичам Вікторії передали 175 тис. грн від Патріаршого дому УГКЦ. Гроші збирали під час концертів у Митрополичих садах та інших акцій.

Усі благодійники закликають брати приклад й інших бізнесменів та підприємців. Адже зібрати залишається ще 39 млн грн. Натомість у маленької Вікторії кожен день – на вагу золота, адже СМА прогресує і м'язи дівчинки стають щораз слабші. Зараз вже дитина не може самотужки відкашлятися. Це спровокувало утворення рідини в легенях. Через це Вікторія зараз у реанімації.

Півторарічна Вікторія Полюга має рідкісне генетичне захворювання – спінально-м’язову атрофію (СМА), і врятувати її може один укол Zolgensma, який коштує 2 млн доларів (55 млн грн). Це найдорожчі ліки у світі. СМА спричиняє ослаблення та атрофію м’язів, і хвора дитина з часом втрачає здатність рухатися, сидіти, ковтати, дихати. Без лікування хворі на СМА зазвичай не доживають і до двох років. Багато волонтерів організувалися для збору коштів, запустили різні акції та ініціативи. Також закликають долучатися соціально відповідальний бізнес.

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