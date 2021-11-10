Цього тижня до Львівської лікарні швидкої допомоги приїхала команда фахівців зі США, які спільно з нашими медиками оперують дітей з вродженими вадами серця. Для хірургічних втручань відібрали 25 дітей з усієї України. Серед них є й ті, кому відмовили в операції чи не змогли допомогти в інших медзакладах.

Американські лікарі та українські медики 9 листопада провели першу операцію. Разом працюватимуть впродовж двох тижнів. Загалом з лікарнею швидкої допомоги планують співпрацювати щонайменше два роки. Також ділитимуться досвідом, адже вже зробили більше 10 тисяч операцій у 35 країнах світу.

Шестирічна Вікторія – одна з маленьких пацієнток лікарні швидкої допомоги, яка чекає на операцію. Коли дівчинці було два роки, у неї виявили шуми в серці. Вікторія з Рівненщини, тож її до медзакладу доставляли гелікоптером.

«У віці 4,5 місяці Вікусі зробили першу операцію, де їй герметично закрили дирочку в серці. Але залишилася ще проблема, бо йде звуження аорти і стеноз клапана. Ми сподіваємося, що зроблять операцію, ми одужаємо, будемо здорові і будемо здійснювати далі наші мрії», – розповідає мама Вікторії Іванна Філіпова.

Оперувати Вікторію наші медики беруться спільно з американськими кардіохірургами з благодійної організації «Novick Cardiac Alliance».

«Метою нашої програми є розширення і покращення дитячої кардіохірургії на заході України. На відміну від дорослої кардіохірургії, дитяча кардіохірургія може мати одночасно в кожної дитини одразу декілька хвороб, які обтяжують серце. Хочемо також постійно зменшувати вік пацієнтів, яким буде надаватися допомога», – каже кардіохірург, засновник благодійної організації «Novick Cardiac Alliance» Вільям Новік.

Протягом перших двох тижнів фахівці зі США планують прооперувати 25 дітей із вродженими вадами серця віком від трьох місяців до 16 років. Усіх маленьких пацієнтів оперуватимуть безкоштовно.

«Батьки шукають нові можливості і якраз в цій програмі для них може з'явитися шанс. Діти були попередньо обстежені. І в нас була конференція внутрішньолікарняна за участю 20 фахівців. Для того, щоб спрогнозувати, що буде, якщо нічого не робити дитині, які є ризики кожного втручання, які є очікувані переваги від кожного втручання. І на підставі цього ми склали графік нашого втручання», – розповідає дитячий кардіохірург лікарні швидкої допомоги Віталій Петров.

Клінічна лікарня швидкої допомоги – єдиний центр на заході Україні, що надає кардіохірургічну допомогу малюкам від народження.

«Ми рік тому запустили дитячу кардіохірургію. Ми зараз для них облаштовуємо крило. В нас знайшлися спонсори, половину приміщень робить одна компанія, половину – друга. Скоро ми відкриємо нові кардіохірургічні палати для дітей. Тільки на Львівщині потребують операції на серці близько тисячі дітей. В рік народжується 100 малюків, які потребують дитячої кардіохірургії», – каже генеральний директор лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Отримати рятівну операцію може кожна дитина з вродженими вадами серця, для цього батькам треба звернутися до лікарні. А вже за кілька років львівські медики планують їздити медзакладами України та передавати свій досвід колегам.

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