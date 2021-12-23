У відділенні неврології та медичної реабілітації 5-ї міської лікарні працює роботизована рукавичка. Це унікальний апарат, який допомагає пацієнтам відновити активні рухи в пальцях, до прикладу, після інсульту. Рукавичка вловлює момент, коли пацієнт намагається виконати активний рух і допомагає йому. Роботизована рукавичка має кілька режимів роботи. Який саме потрібний пацієнтові, визначають лікарі.

Пан Роман переніс інсульт ще кілька років тому. Після цього міг поволі пересуватися лише з милицями. Та інфікування коронавірусом дало ускладнення на ноги. Тож медики 5-ї міської лікарні працюють над тим, щоби пацієнт міг ходити хоча би з поміччю. А ще пан Роман розробляє долоні та пальці. Робить він це за допомогою спеціальної роботизованої рукавиці.

А от у Валерії – розсіяний склероз рецидивуючої форми. Діагностували його два роки тому. Дівчина також розпрацьовує руку із чудо-рукавичкою.

«Я не могла нічого захопити в руку, не могла тримати ложку, наприклад. І писати не могла, я лівша і ліва рука мені важлива. В мене проблеми в основному з лівою частиною. Рука ніби включається в роботу, і вже після того, як ти закінчив займатися на рукавичці, то тобі легше робити якісь речі», – розповідає пацієнтка Валерія.

Роботизована рукавичка – унікальний апарат, який запобігає виникненню контрактури у руках, забезпечує активне згинання пальців і тренування сили м'язів кінцівок. Її використовують під час відновлення пацієнтів, які перенесли інсульт, отримали травми головного та спинного мозку, з розсіяним склерозом, із ортопедичними проблемами в пальцях та міжфалангових суглобах.

«Пасивний режим, коли пацієнт не виконує рух, то його виконує рукавичка. Активний режим із допомогою, коли пацієнт частково може виконати рух, але через ураження не може його здійснити повністю. Тоді рукавичка йому допомагає. І також це режим, коли пацієнт може здійснити активний рух. Але тоді рукавичку можна використати як додаткове навантаження», – пояснює фізичний терапевт 5-ї міської лікарні Михайло Дмитрук.

Під час процедури апарат фіксує, скільки зусиль пацієнт зробив самостійно. І дані висвічуються на екрані.

«У цьому випадку ми бачимо, що з 20 циклів, 18 циклів пацієнт зробив безпосередньо сам. А два цикли відбулися пасивно, пацієнт не зміг виконати рух», – пояснює фізичний терапевт лікарні Михайло Дмитрук.

У відділенні неврології та медичної реабілітації 5-ї міської лікарні перебуває 35 пацієнтів. Лікують там хворих із ураженнями центральної та периферичної нервової системи. Особливий акцент на пацієнтів, які перенесли інсульт.

«Найефективнішим відновлення є в перші півроку після перенесеного інсульту. Якщо пацієнт вчасно приходить, то є великі шанси, що він добре відновиться, і соціалізується, і залишиться без неврологічного дефіциту або з мінімальним неврологічним дефіцитом. Кількість пацієнтів збільшується у зв'язку з тим, що ми зараз маємо пандемію коронавірусу, а одним із ускладнень цієї хвороби є власне інсульти. І ще нас турбує те, що помолодшав вік пацієнтів», – розповіла завідувачка відділення з реабілітації неврології Наталія Войнаровська.

Реабілітацію у відділенні неврології та медичної реабілітації може пройти кожен, отримавши електронне скерування від сімейного лікаря або невролога.