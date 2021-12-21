У лікарні швидкої допомоги, яка належить до Першого територіального медоб'єднання, після ремонту відкрили два відділення: урології та гінекологічне, а ще – центр терапії. Це нові операційні, сучасні палати для одного пацієнта і для кількох одночасно. Для всіх відновлених приміщень закупили не лише обладнання, а й меблі. Ремонти у лікарні ще тривають.

Частину гінекологічного відділення у лікарні швидкої допомоги щойно відкрили після ремонту. В іншій – оновлення ще тривають. Це відділення – найбільше в західній Україні. Тут цілодобово приймають жінок із внутрішніми кровотечами та загрозою викидня не лише з міста, а й області.

«Порівняти відділення до ремонту і зараз – це кардинальні зміни. Зараз зовсім інакше, і в таких умовах приємно працювати. Оновили все, від підлоги до стелі. Це є сучасна палата. Це є двомісна палата. Тут лежать наші жінки, в кожній палаті є санвузол, є душ», – розповів завідувач гінекологічного відділення лікарні швидкої допомоги Першого територіального медоб'єднання Борис Кривко.

У лікарні після ремонту відкрили й частину інших відділень – урології та центру терапії. Оновлення вони потребували вже давно.

«Палати з гарними умовами, комфортними ліжками, матрацами, тумбочками новими. Це дуже гарні умови для перебування пацієнтів. Терапія вже має підрозділи: відкрито ендокринологічний, гастроентерологічний та пульмонологічний підрозділи, тобто кожен пацієнт із різними захворюваннями має свого спеціаліста, який його лікує. Також ми відкрили частину відділення урології з трьома операційними», – розповів в.о. генерального директора Першого територіального медоб'єднання Олег Самчук.

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Загалом у Першого медичного об'єднання Львова – амбітна мета. У 2024 році увійти в топ 200 медоб'єднань світу.

«Що кидається в очі? Настрій, який панує взагалі в самій лікарні, вона стала світлішою. З 50 тис. квадратних метрів, які має цей корпус, сьогодні практично половина є відремонтована. Це надзвичайно великий об’єм. 25 тис. квадратних метрів приведено до пуття, а це і нове обладнання, і нове устаткування», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Робити ремонти лікарні допомагають місто та благодійники.

Зазначимо, що у жовтні стало відомо, що Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова потрапила у топ-10 кращих закладів спеціалізованої медичної допомоги в Україні за версією «PUBLIC HEALTH».