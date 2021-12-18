При інсульті дуже важливо надати медичну допомогу у перші чотири години

У Львові відкрили ще одне інсультне відділення, яке зможе прийняти 53 пацієнтів. У новому відділенні лікарі вже рятують першу пацієнтку, в якої діагностовано ішемічний інсульт. Тут оперативно надаватимуть медичну допомогу пацієнтам з південної частина міста.

Нове інсультне відділення відкрито на базі Першого територіального медичного об’єднання на вул. Навроцького (8-ма міська лікарня). Тут прийматимуть хворих з чотирма видами інсультів: ішемічним, геморагічним, субарахноїдальним і транзиторною ішемічною атакою. Воно розраховане на 53 пацієнтів.

У нове відділення 17 грудня вже госпіталізували першу пацієнтку з ішемічним інсультом. Після обстеження жінка отримала тромболітичну терапію з використанням препарата «Актилізе», який є найчасучаснішим і єдиним препаратом в лікуванні ішемічного інсульту.

В Україні щороку фіксують близько 150 тисяч інсультів, від яких кожні 30 хвилин помирає одна людина. Здебільшого ці смерті пов’язані із тривалим транспортуванням хворого до лікарні.

Нове відділення дозволить оперативно доставляти пацієнтів з інсультом з південної частини Львова і зберегти «золотий час порятунку»: при інстульті важливо надати медичну допомогу у перші чотири години.

Лікарі рекомендують відразу викликати «швидку» і їхати у спеціалізовані відділення, якщо у людини є такі симптоми:

порушення мовлення,

порушення координації,

порушення симетрії обличчя.

Це ті випадки, коли згаяний час діє проти хворого.