Майбутня гематологиня Соломія Глуховська під час навчання в Черкаському обласному онкодиспансері, де цьогоріч провели першу в Україні неродинну трансплантацію кісткового мозку дорослому.

Уже в 2022 році у Першому територіальному медичному об’єднанні відкриють відділення трансплантації кісткового мозку (ТКМ) на 12 боксів і надаватимуть допомогу українцям з раком крові, лімфомами та імунодефіцитами.

У середу, 15 грудня, бюджетний комітет ВР підтримав пропозицію МОЗ виділити Першому територіальному медичному об’єднанню Львова субвенцію майже 30 млн грн на закупівлю необхідного для трансплантації кісткового мозку (ТКМ) обладнання, повідомив 16 грудня в.о. генерального директора ТМО Олег Самчук.

«Чому це так важливо для України і Львова? За потреби у 750 алогенних ТКМ щороку, цьогоріч в Україні їх виконано лише 47. Алогенна ТКМ - це пересадження гемопоетичних стовбурових клітин від родинного чи неродинного донора. Люди, які не мають змоги отримати таку допомогу в нашій країні, їдуть за кордон, переважно в Туреччину. Платить здебільшого держава. Цьогоріч це майже півмільярда гривень», – повідомив Олег Самчук.

Олег Самчук каже, що треба не фінансувати медицину інших країн, а виконувати ТКМ українцям в Україні. Це те, що наші лікарі точно можуть зробити. І досвід органної трансплантації доказ тому.

«Відтак ремонтуємо приміщення, споруджуємо стерильні бокси, закуповуємо обладнання, паралельно навчаємо фахівців і починаємо працювати. Плани на наступний рік дуже серйозні! Дякую усім, хто нас у цьому підтримує», – підсумовує Олег Самчук.