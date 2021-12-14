Олег Самчук працює головним лікарем львівської лікарні швидкої допомоги з 2020 року

В.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олег Самчук увійшов у топ-100 найвпливовіших людей України за версією тижневика «Фокус». Разом з Самчуком до рейтингу увійшли ще двоє львів’ян: мер міста Андрій Садовий та диригентка Оксана Линів.

36-річний керівник найбільшої львівської лікарні Олег Самчук зайняв 84 місце у рейтингу 100 найвпливовіших людей 2021 року, який уклав журнал «Фокус». Самчук очолив Львівську лікарню швидкої допомоги у лютому 2020 року, а до цього працював у Ковелі. Автори рейтингу найуспішніших українців відзначили роль Самчука у запуску операцій з трансплантації органів.

«Під його керуванням у лікарні налагодили аеромедичну евакуацію пацієнтів. Основним досягненням гендиректора став запуск операцій із пересадки органів. Для підвищення ефективності роботи Самчук відкрив на базі лікарні Центр трансплантації. Менш як за два роки тут провели 70 операцій», – йдеться в описі рейтингу «Фокусу».

До рейтингу найвпливовіших людей України увійшли ще двоє львів’ян: 53-річний міський голова міста Андрій Садовий (66 місце) та 43-річна диригентка Оксана Линів (92 місце).

Очолив рейтинг президент Володимир Зеленський, друге місце посів відомий олігарх і найбагатша людина України Рінат Ахметов, третє – керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Четверту сходинку рейтингу зайняв секретар РНБО Олексій Данілов, а на п’ятому місці опинився екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Тижневик «Фокус» щороку публікує рейтинги найвпливовіших та найбагатших українців. У 2020 році до рейтингу найвпливовіших людей не увійшов жоден львів’янин, а в 2019 році серед найвпливовіших були Оксана Линів та Святослав Вакарчук.