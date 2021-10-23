Львівська лікаря увійгла у топ-10 найкращих медзакладів в Україні, що надають спеціалізовану допомогу

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова та Львівський обласний перинатальний центр увійшли у топ-10 кращих закладів спеціалізованої медичної допомоги в Україні за версією «PUBLIC HEALTH».

Про цю подію 23 жовтня повідомили на сайті лікарні швидкої медичної допомоги. У списку 10 найкращих лікарень, який ZAXID.NET надала ГО «Медичні лідери», є і Львівський обласний перинатальний центр.

«Найкращою лікарнею, яка отримала відзнаку, визнано "Тернопільську комунальну міську лікарню №2". Окрім того, журі визначило 10 найкращих медзакладів, які надають спеціалізовану допомогу. У цьому списку є і дві львівські», – сказала ZAXID.NET голова ГО «Медичні лідери» Юлія Брикульська.

Головна медична подія України нещодавно відбулася у Києві у Міжнародному виставковому центрі. До столиці з’їхалися провідні колективи із різних медичних закладів України.

Медичний директор з лікувальної роботи лікарні Галина Щербата з нагородою

«PUBLIC HEALTH AWARDS» — перша всеукраїнська медична відзнака для активних, прогресивних команд медичних закладів та лідерів у сфері охорони здоров’я, які прагнуть вдосконалення якості надання медичної допомоги в країні.

Таку відзнаку заснувало цьогоріч ДП «Прем’єр Експо» (входить до складу Hyve Group, Великобританія) під егідою Міжнародної медичної виставки Public Health.

10 найкращих лікарень, що надають спеціалізовану допомогу

1.КНП «Херсонська міська клінічна лікарня їм.Є.Є.Карабелеша» Херсонської міської ради;

2. Комунальне підприємство «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади»

3. КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради;

4. КНП «Іллінецька міська лікарня» Іллінецької міської ради;

5. КНП «Гадяцька міська центральна лікарня» Гадяцької міської ради;

6. КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради;

7. Львівський обласний клінічний перинатальний центр;

8. КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №4»;

9.КНП ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області;

10. Комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова;

«ГО "Медичні лідери" разом з партнерами медичною виставкою "PUBLIC HEALTH" започаткували відзнаку у 2021 році. Мета – підтримати команди комунальних медичних закладів і підкреслити важливість ефективного менеджменту для отримання хороших результатів. В основі рейтингу не суб'єктивні голосування журі, а робота експертів галузі, які розробили основні показники, за якими оцінювались заклади. Це і фінансові успіхи, показники організаційних процесів, співпраці з місцевою владою, і,звісно, великий блок сервісних показників», – каже Юлія Брикульська.