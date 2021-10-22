Львівські лікарі переймають досвід трансплантації кісткового мозку дітям у колег з Італії

Команда лікарів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру розпочала навчання з онкології, гематології та трансплантації кісткового мозку в лікарні Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, що в італійському місті Павіа.

Лікарня Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo у місті Павіа – один із кращих медичних закладів в Італії. Тут щороку проводять 180 трансплантацій кісткового мозку, з яких 40 – дітям.

Навчання львівських медиків в Італії – це частина проекту зі створення відділення трансплантації кісткового мозку у Львові, який реалізовує фонд «Запорука». Крім закупівлі обладнання, проектом також передбачено навчання медичного персоналу, який буде залучений до роботи у відділенні трансплантації.

«Я була у відділенні денного стаціонару, якого в нас немає. Ознайомилась із порядком прийому та плануванням візитів онкопацієнтів в амбулаторному режимі. Вважаю, що таку практику варто започаткувати і у нас. Була присутня на трьох маніпуляціях. У нас схожа хірургічна частина роботи лікаря- гематолога – техніка процедури, організація, протокол. Але є й відмінності – оснащення, розхідний матеріал, документальний супровід в електронній системі», – ділиться лікарка Христина Бодак.

Навчання - це останній етап в підготовці до проведення трансплантації у Львові

Навчання триватиме 12 днів. За цей час лікарі ознайомляться з роботою лікарні та відділення, а згодом працюватимуть індивідуально. Фахівці будуть залучені до кожного етапу трансплантації стовбурових клітин – від підготовки дитини до спостереження після процедури.

«За три дні ми побачили вже п’ять трансплантацій, всі для діток із різними діагнозами. Одна з наших колег Наталія Федик у перший день навчання взяла участь в заборі стовбурових клітин дитині, якій буде проведена трансплантація через тиждень. Для нас є дуже цінним, що ми можемо спостерігати за роботою з пацієнтом на різних етапах процедури й фактично проходити всі етапи цілою командою, спільно з італійськими колегами», – повідомив дитячий лікар-онколог Роман Кізима.

Наступного тижня до Італії на навчання вирушить друга група лікарів. Вони проведуть майже два тижні не лише в м. Павії, а й в лікарні Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini, що в місті Генуя.

До слова, у 2022 році у Львові планують розпочати перші трансплантації кісткового мозку дітям. Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікувати дитину. Щороку лише на Львівщині близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. Приблизно така ж кількість в інших областях Західної України. У Львові будуть проводити пересадки дітям зі всього західного регіону.