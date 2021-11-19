Сьогодні, 19 листопада, у лікарні швидкої допомоги відкрили частину сучасного блоку дитячої кардіохірургії. Складається він із 11 палат. Наразі відремонтували шість. В інших ще тривають роботи. Ремонт палат та коридору зробили коштом благодійників. Також сьогодні в лікарні завершили працювати американські лікарі із Novick Cardiac Alliance. За два тижні свого перебування у Львові вони спільно з львівськими медиками прооперували понад 20 діток із важкими вадами серця.

У новій дитячій кардіохірургії палати для маленьких пацієнтів стилізовані – одна із них у морському стилі, на стіні іншої зображений Еверест.

«Ми відкрили дорослу кардіохірургію, потім побачили, що до нас почали звертатися маленькі пацієнти з різними вадами серця. І ми зрозуміли, що нам потрібно відкриття дитячої кардіохірургії. Дітей ми оперували на площах дорослої. На тих самих ліжках. Але дитинство має бути окремо. Зараз обладнання ще доїжджає. В нас вони повністю будуть укомплектовані», – розповідає генеральний директор міської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Лікарня швидкої допомоги – єдиний центр у Західній Україні, що надає кардіохірургічну допомогу малюкам від народження. Протягом двох тижнів там працювали кардіохірурги благодійної організації Novick Cardiac Alliance. Вони разом із львівськими лікарями оперували дітей із вродженими вадами серця.

Фахівці зі США ділилися досвідом у Львові вперше. А його у них чимало, адже побували у понад 30 країнах світу та провели більше десяти тисяч втручань. Зазвичай, під час першого візиту до медзакладу американські лікар лише консультують та планують операції.

«У Львові унікальність втому, що ми зразу почали оперувати з першого дня. І оперували до ночі, і консультували паралельно. І робили ангіографію, і виконували ендоваскулярні операції. Тому що, на щастя, завдяки науці і технологіям можна багато пороків лікувати без апарату штучного кровообігу, закрити без розрізів», – каже провідний дитячий кардіохірург Novick Cardiac Alliance Віталій Дедовіч.

За два тижні українські й американські медики спільно прооперували понад 20 дітей, ще стільки ж отримали консультації.

«На жаль, їм відмовили в хірургічному або медикаментозному лікуванні в інших центрах. І діти залишилися зі своїми хворобами сам на сам. Щороку тільки на Львівщині офіційно реєструються 100 нових дітей, які народилися з різними вродженими вадами серця. А всього їх на Львівщині є більше тисячі. Це величезна кількість пацієнтів», – розповідає дитячий кардіохірург міської лікарні швидкої допомоги Віталій Петров.

У планах дитячих кардіохірургів лікарні швидкої допомоги проводити 200 операцій на рік.

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