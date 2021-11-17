У нейрохірургічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні Львова, що на вул. Орлика, запрацювала нова сучасна нейрохірургічна операційна. Там зробили ремонт та встановили сучасне обладнання. Окрім того, у лікарні оновили приймальне відділення, також медзаклад отримав обладнання для двох відділень інтенсивної терапії.

У новій нейрохірургічній операційній все облаштували за сучасними світовими стандартами. Адже оперуватимуть в ній маленьких пацієнтів із пухлинами головного мозку та хребта. А із такою потребою до медзакладу щороку звертаються близько 70 дітей.

«Вмонтували спеціальну систему ламінарних потоків, систему вентиляції, яка створить максимальну безпеку для пацієнтів під час проведення оперативних втручань. Інструментарій і апаратура, які ми отримали, є топові, і будь-яке хірургічне втручання, яке виконується в будь-якій клініці світу, не відбувається без цього обладнання. Операції ми виконували, але зараз ми зможемо робити їх зі значно більшою безпекою для пацієнта та з меншою тривалістю», – розповідає нейрохірург міської дитячої лікарні Тарас Микитин.

Мати сучасну нейрохірургічну операційну медики цієї лікарні мріяли вже давно. Адже постійно переймають досвід від закордонних колег. Ті неодноразово приїжджають до Львова й оперують разом з нашими лікарями. Тож два роки тому, залучившись підтримкою благодійного фонду «Крила надії», в лікарні таки взялися реалізовувати мрію.

«Ми хотіли, щоб діти не їздили за кордон, не втрачали часу. Ми подавалися на гранти, ми зверталися до приватних благодійників, був громадський бюджет і він став таким стартом. Став можливістю розповісти Львову і загалом Західній Україні про цю потребу. Потім в нас був ІТ-Миколай, де ми залучили майже 600 тис. грн. Ще 400 тис. грн надали інші благодійники. А також ми звернулися до міських депутатів», – каже директорка БФ «Крила надії» Наталія Ліпська.

Окрім того, лікарня отримала сучасне обладнання для двох реанімаційних відділень: для новонароджених та пацієнтів після складних оперативних втручань. Вартість усього – близько 18 млн грн. Це обладнання придбало місто.

«Завдання – щоб наше ургентне об’єднання, куди входить дитяча лікарня, 8-ма лікарня і лікарня швидкої допомоги, на 2024 рік увійшли в топ-200 медичних об’єднань світу», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Цей рік у лікарні називають унікальним. Адже провели чимало ремонтів, зокрема у медзакладі оновили приймальне відділення. Та на цьому зупинятися не планують.

«Насамперед – це реконструкція консультативної поліклініки. Оснащення її новітнім обладнанням, тобто заміна рентген-апарату, апарату УЗД, лабораторної служби і також це капітальний ремонт цього відділення. І ще ремонт одного з педіатричних відділень – його модернізація», – ділиться планами генеральний директор дитячої міської лікарні Дмитро Квіт.

Вартість нової нейрохірургічної операційної – близько 20 млн грн.

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