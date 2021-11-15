До Львова приїхав відомий пластичний хірург з Німеччини — Клаус Екснер. У 8-ій міській лікарні він від суботи безкоштовно консультує та оперує дітей з усієї України. Допомагає німецький фахівець дітям, зокрема, з вродженими і набутими вадами кінцівок, верхньої повіки, опіковими рубцями. Це вже 14 візит Клауса Екснера у львівську лікарню. За час співпраці спільно з німецьким хірургом тут оглянули і проконсультували 600 дітей, з них майже три сотні прооперували.

Олегові – 6 років. У хлопчика птоз, тобто опущення двох верхніх повік. Уперше, аби виправити таку ваду, дитину прооперували влітку цього року. Тепер хлопчик чекає вже на другу операцію.

«Повіка підніметься, не буде заважати кришталику і відповідно зір не буде падати. Зір покращиться. І будемо без окулярів ходити. І будемо все бачити», – розповіла мама Олега Оля.

Сам Олег каже: носити окуляри йому подобається. Однак інколи може їх загубити: «Два рази в хаті загубив. І знайшов потім. Два рази в маминому ліжку. Бо там у маминому ліжку все темне. Я їх поклав на чорне і потім не міг їх знайти».

Ще одна пацієнтка доктора Екснера – Каміла. Дівчинці немає ще й двох років. Та їй вже доведеться перенести три операції, адже окрім птозу має й інші проблеми.

«До носика прорізи – перша операція. Друга на епікантус. І третя на м'язи очні. Зір у неї добрий поки що. В ОХМАТДИТі і Чорнобильській лікарнях казали, що в 5-6 років робити. Але я не стала чекати і звернулася до Києва. Але в Києві операції по 100 тисяч. А коли я дізналася, то приїхала у восьму лікарню», – розповідає Марія Чолій, мама Каміли.

Оперувати цих та ще майже два десятки дітлахів із вродженими й набутими вадами з усієї України приїхав німецький пластичний хірург Клаус Екснер. Він пліч-о-пліч із медиками 8-ї лікарні допомагає дітям, зокрема, з вродженими і набутими вадами кінцівок, верхньої повіки, опіковими рубцями. Усі операції та консультації для маленьких пацієнтів безкоштовні.

«Принципи хірургії, так як і принципи пластичної хірургії, вони не змінюються. І багато речей вже є відомо. Але завжди є якісь моменти, які є нові, які можна побачити, передбачити і застосувати. І справа в тому, що хтось має більше досвіду, хтось має менше досвіду. Тож ми обмінюємося ним. І поєднання цього досвіду інколи веде до того, що створюється щось нове. Це завжди спільна, командна робота», – каже пластичний хірург Клаус Екснер.

Окрім дітей, Клаус Екснер спільно з львівськими лікарями прооперує й одну жінку. Пацієнткою вона стала випадково.

«Вона прийшла з донькою. Але ми побачили, що вона має проблеми. Там, якщо подивитися, дуже великі проблеми. Практично вся половина обличчя. Корова вдарила, травмувала нерв, вухо і в неї просто вся паралізована частина обличчя», – розповів пластичний хірург восьмої лікарні Василь Савчин.

За його словами, на консультацію допускали батьків, у яких є повна вакцинація. І ПЛР-тест від'ємний за 48 годин. Це стосувалося і батьків, і дітей.

Ще одна з місій Клауса Екснера – передача досвіду медикам 8-ї лікарні.

«Він дуже добре вміє пояснити, показати. Добрий вчитель, можна так сказати. Відносно корекції птозу, то це є його методика, яку він запровадив. Яку він і виконує. Якраз ми переймаємо цю методику. Так само, він має великий досвід у пластичній хірургії, реконструктивній хірургії», – розповів лікар опікового відділення 8-ї лікарні Тарас Фармага.

«Ми працюємо над доступністю тої допомоги для всіх діток, які мають патологію в Україні. То є перше завдання. І друге, ми більш активно працюємо над нашою якістю і більш активно працюємо над тим, щоби залучити і перейняти знання доктора Клауса», – пояснив генеральний директор 8-ї лікарні Василь Трунквальтер.

Зазначимо, що це вже 14-ий візит Клауса Екснера у львівську лікарню. До 17 листопада планують прооперувати 20 дітей.