Надкладну операцію на оці чоловікові зробили у Центрі мікрохірургії ока 8-ї міської клінічної лікарні

Офтальмологи 8-ї міської клінічної лікарні Львова провели складну операцію на оці 32-річному чоловікові, у якого була загроза повністю втратити зір. У закордонній клініці, до якої звертався чоловік, йому відмовили в оперативному втручанні. Операція була досить ризикована, але пройшла успішно. Офтальмологам вдалося частково відновити пацієнтові зір, повідомили 10 листопада у лікарні.

Робота 32-річного Віктора пов’язана із IT-сферою. Кілька років він проживав у Польщі і там стояв на обліку у місцевих медиків, адже у нього ювенільна глаукома, через яку він вже втратив зір на правому оці. Цього літа хвороба перекинулася і на ліве око.

У серпні чоловіку стало погано і він звернувся по допомогу до польських офтальмологів. При огляді лікарі виявили дуже високий внутрішньоочний тиск - 60 мм рт ст. при нормі для такого пацієнта 20 мм рт ст.

Віктор почав шукати вихід, аби врятувати зір і полегшити свій стан. Допомогти йому могла лише операція, але у Польщі її зробити не вдалося: одні лікарі боялися, що чоловік після неї остаточно втратить зір, інші погоджувалися її зробити лише через півроку.

Наприкінці жовтня Віктор повернувся в Україну і через постійний високий внутрішньоочний тиск звернувся до офтальмологів 8-ї міської клінічної лікарні. Вони погодилися його прооперувати. Невдовзі пацієнту провели антиглаукомну операцію (гоніосинехіолізис із дозованою ендотрабекулоектомією), що дозволило частково врятувати йому зір. Операцію проводили за допомогою сучасних мікроскопів та методів оперативного втручання. Оперували Віктора офальмологи Тетяна Смаль , якій асистували Ростислав Лопадчак та Ростислав Затурський.

Операцію, за словами лікарів, провели вчасно, бо якби її відклали на півроку, шансів врятувати зір у чоловіка майже не було б.