Під час ургентної операції 74-річного пацієнта львівські хірурги неподівано виявили, що у нього всі внутрішні органи і судини розташовані у дзеркальному відображенні. Попри таку аномалію, медики змогли врятувати Ярослава Б., мешканця Зубри біля Львова. Досі у світовій медичній літературі був описаний лише один схожий випадок, який стався у Японії.

О сьомій ранку 24 вересня «швидка» доставила 74-річного Ярослава Б. до Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозом «розрив аневризми черевної аорти». У пацієнта стрімко падав тиск, не працювали нирки, знижувалися й інші життєві показники. Оперувати хворого треба було терміново, але судинним хірургам треба було знати, в якому саме місці стався розрив, тож пацієнта терміново повезли на комп’ютерну томографію (КТ).

Діагности проводили дослідження і спершу очам не вірили: у чоловіка всі органи були розміщені дзеркально: печінка – зліва, серце – справа. Нетипово був розміщений і кишківник, апендикс та судини черевної порожнини. Діагности повідомили судинних хірургів, щоб ті були готові до нетипового розташування органів. Часу на роздуми не було, бо розірвана аневризма кровоточила і життя чоловіка вже йшло на хвилини. Його терміново взяли в операційну.

До складу операційної бригади увійшли судинні хірурги ЛОКЛ Андрій Кіхтяк, Олег Зубенко, Ігор Вацлавик, Віктор Палій (лікуючий лікар) і анестезіолог Ірина Бурбела.

«Те, що всі органи у чоловіка були розташовані нетипово дзеркально на початку суттєво ускладнювало операцію. Зупинити кровотечу черевної аорти треба було якомога швидше, а нам треба було спершу зорієнтуватися, де який орган лежить. Ми знаємо, що аорта має бути в цьому місці, кишківник – в цьому, а у пацієнта все не так, все було навпаки», – каже хірург Андрій Кіхтяк.

Судинний хірург Андрій Кіхтяк (зліва направо), анестезіолог Ірина Бурбела і лікуючий лікар Віктор Палій

Але судинні хірурги швидко зорієнтувалися в непростій ситуації і далі операція протягом 2,5 год пройшла без сюрпризів. На щастя, операційній бригаді вдалося зупинити кровотечу. У місце розриву аневризми черевної аорти хірурги поставили протез.

Нині третій день після операції. У пацієнта позитивна динаміка: він самостійно ходить по палаті, у нього нормалізувався тиск, нирки відновлюють роботу, інші життєві показники також приходять до норми.

Виявилось, що 74-річний Ярослав Б. не знав, що у нього всі органи розташовані дзеркально, хоча і знав, що серце у нього розташоване справа – це йому ніяк не заважало і він не звертав на це уваги. Про дзеркальне розташування інших органів, нетипово розвернуті судини чоловік дізнався лише тепер.

За словами Андрія Кіхтяка, патологія, при якій всі органи розташовані дзеркально, трапляється, хоч і дуже рідко, один випадок на 10 тисяч. А от розрив аневризми у людей з дзеркальним розташування органів трапляється ще рідше – один випадок на 100 мільйонів. Випадок, який був у 74-річного Ярослава Б., у світі в медичній літературі описаний лише один – в Японії. Тепер другий випадок буде в Україні, у Львові.