Відомий пластичний хірург Клаус Екснер (зі знімком) тиждень спільно з львівськими колегами допомагатиме дітям позбутися вроджених і набутих вад

У неділю, 4 липня, до Львова прилетів відомий пластичний хірург з Франкфурта-на-Майні Клаус Екснер. Він спільно з львівськими хірургами у 8-й міській клінічній лікарні консультуватиме і оперуватиме дітей з різними вродженими і набутими вадами. На консультацію вже записалося понад 40 маленьких пацієнтів з різних областей України, повідомив ZAXID.NET завідувач Центру термічної травми і пластичної хірургії лікарні Василь Савчин.

На консультації і операції, за словами Василя Савчина, приїхали діти з Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Житомирської, Рівненської та інших областей. Є діти й зі Львова і львівської області, а також з Києва.

«Клаус Екснер прилетів у неділю, 4 липня, і ми відразу розпочали консультації. За перший день проконсультували 34, сьогодні консультації тривають. Для оперативних втручань відібрано вже 24 дитини, але їх може бути й більше, бо частина дітей ще їде до Львова. Колега з Німеччини приїхав до нас на тиждень і цей тиждень ми спільно консультуватимемо і оперуватимемо дітей», – повідомив ZAXID.NET Василь Савчин.

До Львова на консультації і операції батьки привезли дітей майже з усіх областей України

До Львова на консультації і операції батьки везуть дітей з різними вродженими і набутими вадами: птозами (опущенням) верхніх повік, рубцями на обличчі, гемангіомами (доброякісними пухлинами), вродженими деформаціями вушної раковини, посттравматичними і постопіковими рубцями тощо.

Це вже 13 візит відомого німецького хірурга до Львова, мета якого – допомогти дітям позбутися різноманітних вроджених і набутих вад. Співпраця хірурга з Франкфурта-на-Майні розпочалася ще у 2012 році, коли Клаус Екснер вперше приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012». Тоді він впродовж тижня безкоштовно оперував дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe». З того часу професор Клаус Екснер двічі на рік (навесні і восени) приїжджає до Львова і допомагає дітям позбутися вад, ділиться досвідом з львівськими колегами. Інколи разом з ним приїжджає і його дружина, також пластичний хірург Бянка Екснер, тоді вдається прооперувати значно більше дітей.

Клаус Екснер не приїжджав до Львова лише минулого року через пандемію коронавірусу.