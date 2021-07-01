Лише на Львівщині близько 10 літей щороку потребують пересадки кісткового мозку

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі завершено перший етап будівництва відділення трансплантації кісткового мозку – створено два трансплантаційні бокси з потужною системою вентиляції і фільтрації. Перші трансплантації кісткового мозку планують провести вже у 2022 році і тут рятуватимуть дітей зі всієї Західної України.

Як повідомив ZAXID.NET дитячий онколог Роман Кізима, у відділенні на шостому поверсі, яке відвели під підрозділ трансплантації, реконструювали палати під два сучасні трансплантаційні бокси з потужною системою вентиляції і фільтрації. Ці бокси специфічні. В них має бути максимальний рівень стерильності і все у них спеціально створено для того, аби діти могли бути у безпеці тривалий час після трансплантації.

Перший етап, за словами Романа Кізими, передбачав створення боксів, закупівлю відповідного обладнання і навчання лікарів. На ці цілі італійські спонсори виділили 500 тис. доларів. Бокси є, обладнання (сепаратор клітин крові за 1,7 млн грн, розморожувач плазми крові тощо придбав БФ «Запорука») закуплено. Восени цього року велика група лікарів Центру вирушить на навчання до Італії.

Зараз у підрозділі з трансплантації перейшли до другого етапу - ремонтують допоміжні приміщення навколо боксів. Ці роботи проводять за гроші обласної ради, яка у квітні 2021 року виділила Центру 23 млн грн. Частинe цих грошей використають на завершення ремонту, решта – на закупівлю відповідного обладнання.

Перші операції з трансплантації кісткового мозку тут планують провести вже у 2022 році. Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікуватися. Щороку лише на Львівщині близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. Приблизно така ж кількість в інших областях Західної України.

«Першу трансплантацію запланували провести у 2022 році. Гнати і зробити одну, а потім чекати півроку, щоб зробити наступну пересадку, ми не хочемо. Плануємо розпочати трансплантації і проводити їх постійно», – каже Роман Кізима.