Чи не зашкодить щеплення від коронавірусу людям із хронічними хворобами? Таке питання часто ставлять люди, які належать до груп ризику. Їх в Україні почали вакцинувати одними з перших. І не дивно, адже вони особливо потребують захисту, бо схильні важче переносити Covid.

Нехтуючи власним здоров'ям, люди, які мають різні недуги, наприклад, серцево-судинні, діабет, онкологію чи патологічні синдроми, можуть навіть померти.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я дозволило вводити третю, так звану бустерну, дозу людям із груп ризику. У МОЗ кажуть: за дві дози їхня імунна система могла не сформувати належного захисту.

ZAXID.NET підготував низку історій, де медики та пацієнти руйнуватимуть міфи та стереотипи про вакцинацію. Сьогодні герої нашого матеріалу – люди зі супутніми захворюваннями.

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Пані Катерину на лікарняне ліжко вклав коронавірус.

«Я майже з хати нікуди не виходила. Мені здається, що я була на похороні в знайомих і я там, мабуть, підхопила. Більше я так ніде не ходжу. Навіть у магазин рідко», – розповідає Катерина Допко, яка хворіла на коронавірус.

Жінка невакцинована. Вона належить до групи ризику, адже перенесла три інфаркти. Власне, через це, каже, і боялася імунізуватися.

«У мене є тромби. Мені робили коронографію. До серця навіть не дійшли, бо судини дуже забиті. Коли мені подзвонила наша сімейна лікарка, що треба вакцинуватися, я в неї запитала, чи мені можна. Вона казала, щоб я порадилася зі своїм кардіологом. Я з ним по телефону порадилася. Кардіолог, сказав, щоб я радилася зі своїм сімейним. І на тому так і закінчилося», – каже Катерина Допко, яка хворіла на коронавірус.

Львівський художник, викладач Академії мистецтв та коледжу ім. Івана Труша Микола Могилат вирішив вакцинуватися, щоби захиститися від коронавірусу. Адже хворіє діабетом.

«Я спершу, як і всі, легковажив, а потім зрозумів, що тут жартів нема. Я аналізи зараз здаю щомісяця, змін після вакцинації немає взагалі ніяких. Я не відчуваю себе гірше після вакцинації: як було все, так і лишилося. Вакцинація фактично мені якихось змін не принесла», – розповідає Микола Могилат.

Ще перед вакцинацією Микола Могилат побував і в коронавірусному відділенні. Адже мав всі симптоми коронавірусу. Та згодом його тест виявився негативним. Там чоловік став свідком, як недуга безжально забирає життя.

«Коли я бачу, он лежить сусід навпроти, він дихає ще, дуже тяжко через цю кисневу маску, а потім бачу, він вже не дихає. І все. І тут вже сестра прибігає. Рятували до останнього чоловіка. І там безліч таких історій», – пригадує Микола Могилат.

Людей із груп ризику в Україні почали вакцинувати проти коронавірусу одними з перших. Це ті, хто мають бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, діабет, онкологію, аутоімунні/системні захворювання, ожиріння або ж є ВІЛ-позитивними.

«Ковід – це є така хвороба, яка уражає практично всі органи і системи. А якщо в людини є хронічна патологія, то ковід по цьому місцю б'є найсильніше. В людей із супутніми хворобами часто коронавірус перебігає край важко, з ускладненнями, з реанімаційним перебігом і також може завершитися летально», – каже завідувачка п'ятого відділення інфекційної лікарні Лілія Горбунова.

Медики наголошують, що саме вакцинація є захистом проти коронавірусу для людей із хронічними захворюваннями.

«У лікарні, як правило, невакциновані. Якщо потрапляють пацієнти вакциновані, то в них усе ж набагато легший перебіг і менше ускладнень виникає. Якщо спілкуватися з пацієнтом до стаціонару, то вони кажуть, що це їхній вибір і їхнє право. Проте, коли вони вже потрапляють у стаціонар, розмова вже зовсім інакша. Вони направду шкодують, що не вакцинувалися», – додає Лілія Горбунова.

Тож медики радять не легковажити та пам'ятати, що ваше здоров'я лише у ваших руках.

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