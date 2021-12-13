Діти хворіють коронавірусом рідше та переносять Covid-19 легше – таких переконань у суспільстві чимало, відповідно, вакцинація дітей відбувається дуже повільно. Та діти коронавірусом таки хворіють. І особливо маленьких пацієнтів із такою недугою побільшало під час останньої – осінньої хвилі.

Тоді єдиний заклад в області, який лікує дітей з коронавірусом, – львівський «Охматдит» – навіть розгортав додаткові ліжка. Деякі маленькі пацієнти були в критичному стані. Тож, відколи в Україні дозволили вакцинувати дітей від 12 років, медики закликають зробити їм захисну ін'єкцію.

ZAXID.NET підготував низку історій, де медики та пацієнти руйнуватимуть міфи та стереотипи про вакцинацію. Наведемо аргументи медиків «за» вакцинацію. Герой нашого матеріалу – підліток, який вже повністю щепився проти коронавірусу.

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У ковідному відділенні львівського «Охматдиту» перебувають понад 20 маленьких пацієнтів із коронавірусом. Лікарі кажуть, що зараз рівень захворюваності серед дітей поступово знижується. Та ще у жовтні-листопаді в медзакладі лікували 46 дітей.

«Це була найбільша хвиля. У нас було два найважчі випадки. Це є трирічна дитина і 17-річна дівчинка. Вони були в реанімації, в критичному стані. В них було тотальне ураження легень, але нашим реаніматологам вдалося вилікувати дітей», – розповідає заступниця директора з медичної частини «Охматдиту» Олена Березовська.

Артуру 14 років, він один із перших серед львівських дітей вакцинувався проти коронавірусу.

«Після першої дози я нормально почувався, ніякої температури, просто слабкість трошки була. А після другої – наступного дня була трохи температура. Це добре, що я вакцинувався. Якщо я захворію, то наслідків це не буде мати», – каже Артур, який вакцинувався від ковіду.

Під час минулої хвилі коронавірусу Артур навіть не ходив до школи, його батьки перевели на домашнє навчання, щоб не наражати на небезпеку рідних із групи ризику. А от як тільки з'явилася можливість, батьки вирішили вакцинувати хлопця. Адже самі щепилися й, переконані, лише завдяки цьому у легкій формі перенесли коронавірус.

«Ми говорили з сином про вакцинацію, я не можу сказати, що він дуже хотів. Але ми навели певні аргументи і він з ними погодився. Ми задоволені, тепер він спокійно ходить на бадмінтон, у школу, нам якось вже спокійніше. Я хочу, щоб мої діти і всі мої рідні взагалі вакцинувалися, тому що це для них максимально важливо», – пояснює мама Артура Інна Владімірова.

Дітей проти коронавірусу в Україні масово розпочали вакцинувати лише наприкінці жовтня. Йдеться наразі про тих, кому 12 років і більше. Щеплюють вакциною Pfizer. Дослідження підтвердили: ця вакцина на 93% ефективна проти госпіталізації. Дітям вводять таку ж дозу, як і дорослим. Й також з періодичністю – у 21 день.

Та загалом батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей. Один із аргументів – малеча хворіє легше. Натомість медики розповідають, що після недуги у маленьких пацієнтів часто проявляється мультисистемний запальний синдром. І навіть після легкого перебігу.

«Ураження тяжким запальним процесом імунного походження дуже багатьох органів. Одномоментно уражається багато органів. Лише у Львівській області ми мали декілька десятків пацієнтів дитячого віку з такими випадками. Якщо таку дитину вчасно не діагностувати і не полікувати, то дитина може загинути від серцевої недостатності, ниркової недостатності, печінкової недостатності, через ушкодження мозку», – розповідає експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко.

Ще один із аргументів проти вакцинації – діти хворіють рідше. Та медики спостерігають тенденцію до молодшання хвороби.

«Вірус же не хоче покинути людство, значить, він шукає собі жертви більш молодшого віку. І це не тільки пов'язано з тим, що нові штами з’являються, а з тим, що більш старші вікові категорії були добре вакциновані, а ці вікові категорії гірше вакцинувалися. Відповідно, серед них поширення дальше продовжується», – каже експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко.

Загалом в Україні за весь період вакцинації щепили понад 106 тис. дітей. З них – майже дві тисячі на Львівщині імунізовані повністю. А тим часом ситуація із вакцинацією малечі в інших країнах набагато краща. До прикладу, лише одну дозу на початок грудня в Іспанії мали понад 87% дітей, у Франції – 79%, а в Італії –понад 72%.

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