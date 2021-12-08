Щепитись чи не щепитись? А вакцина безпечна чи ні? Таку полеміку ми всі чуємо вже майже рік – відколи цивілізований світ заявив про створення різних вакцин від коронавірусу. Це повсякчас спонукає наше суспільство до суперечок. Буквально ділить людей на два табори: тих, які вже щепилися, і тих, хто категорично не хоче. Є ще й третій тип: ті, хто спекулює темою щеплень від ковіду. Антивакцинатори розгорнули всеукраїнську мережу, і подекуди їхні контраргументи є дуже безглуздими. Ці суперечки не лише ділять суспільство на два. Вони ще й погіршують епідемічну ситуацію в країні.

ZAXID.NET підготував низку історій, де медики та пацієнти руйнуватимуть міфи та стереотипи про вакцинацію. Розпочинаємо з людей поважних років. Вони в зоні ризику через інші проблеми зі здоров'ям та вік загалом. Перша історія – про чоловіка, який спершу не хотів вакцинуватися, а згодом передумав, щоправда, вже після реанімації.

***

Ковідне відділення 8-ї лікарні Львова. Саме тут життя Андрія Шкутова трималося буквально на нитці.

«Моє життя було 50 на 50. І я дуже вдячний тим людям в реанімації – медикам, що вони мені життя врятували», – каже Андрій Шкутов.

Невакцинований чоловік спершу намагався лікуватися вдома, однак результату не було – навпаки, тільки гіршало. Так і потрапив до відділення інтенсивної терапії.

«Я там пролежав місяць і 4 дні. І після того я потрапив на 5-ий поверх [ковідне відділення – ред.]. Мене тут підтримали медики і поставили мене на ноги», – додає Андрій Шкутов.

7 листопада чоловіка виписали додому. І для всіх він має лише одну пораду: «Я всім людям бажаю, щоб вони вакцину робили. Я сумнівався в тій вакцині, сумнівався тому, що по телевізору, «в інтернетах» писали, що всяке буває. Я попав в реанімацію в тяжкому стані. Але прийду і всім буду говорити: вакцинуйтеся, бо то треба. Бо якби вакцинувався – такого б не допустив, а я одною ногою був уже...Мене витягнули».

У сусідній палаті – пані Світлана. У лікарні вона всього лише кілька днів, тут же перебуває і її чоловік.

«Ну, я думаю, не буде гірше середнього результат. Тому тільки надіємося на те, що через те, що вакциновані, не буде сильно погано. А так, як бачите, якось все-таки захворіли», – дивується пані Світлана.

Щепилася від ковіду вона у жовтні. А вже наприкінці листопада таки підхопила коронавірус.

«Я так надіюсь, боюся говорити, щоб не зурочити. Але мені здається, що вже помаленьку, помаленьку рух іде доверху», – каже пані Світлана.

У цьому ковідному відділенні, як і в сотні інших в усій Україні, найчастіші пацієнти — саме старші люди.

«Зазвичай до нас дійсно потрапляють в стаціонар люди старшого віку. Це 70-80% усіх пацієнтів. І, як правило, вони мають уже ряд хронічних захворювань – цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, інші захворювання. Онкологічні, автоімунні, ревматичні захворювання або бронхолегеневі – бронхіальна астма, обструктивний бронхіт. І саме їм треба в першу чергу вакцинуватися для того, щоб уберегти себе як від самого вірусу, так і від смертельного випадку», – пояснює завідувачка кардіологічного відділення 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Валентина Коваль.

Це добре розуміє і 64-річний пан Микола, який прийшов до 1-ї міської лікарні щепитися від ковіду. Це вже друга його доза.

«Тому що кажуть вакцинуватися, то значить, треба вакцинуватися. Одні говорили не вакцинуватися, інші казали вакцинуватися, а я вирішив вакцинуватися», – каже пан Микола.

Біля кабінету щеплень сидить Леся Микитин, мусить після вакцинації ще трошки посидіти під наглядом медиків.

«Я хворіла коронавірусом при тій попередній хвилі, це було в березні цього року. Перехворіла важко, була в інфекційній лікарні. І тому я вирішила вакцинуватися, бо все одно, враховуючи такий стан у державі і що імунітет потрошечки падає, його треба підтримувати. В усякому разі, не тільки для себе, а щоб не заражати навколишніх», – міркує Леся Микитин.

Терапевтка 1 міської лікарні Юлія Кротій додає: «Перед тим, як прийти до нас на вакцинацію, вони обов'язково радяться з сімейним лікарем, тому що вікові захворювання ніхто не відміняв. Ми додатково під час огляду міряємо температуру, артеріальний тиск, питаємося про загальне самопочуття. І тільки тоді проводимо вакцинацію».

Аби знизити ризик перехворіти важко, потрапити на штучну вентиляцію легень чи взагалі померти – медики радять щепитися від ковіду усім дорослим, незалежно від віку. Багато для цього не треба: проконсультуватися зі сімейним лікарем і вирушити до центру чи пункту вакцинації.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter