Чи безпечно вагітним імунізуватися? А чи не зашкодить це дитині? Таких питань у жінок при надії чимало. Це й не дивно. Адже водночас із кампанією щеплення мережами гуляють антивакцинаторські історії. Та допоки хтось на цій болючій темі спекулює, інші втрачають здоров'я і навіть життя.

Вагітні жінки – у групі ризику. Тож вакцинація для них мала би бути обов'язковою. Адже є велика загроза для життя не лише мами, а й дитини. І, на жаль, летальні випадки таки трапляються.

ZAXID.NET підготував низку історій, де медики та пацієнти руйнуватимуть міфи та стереотипи про вакцинацію. Розповімо ексклюзивні історії та карди із «червоної» ковідної зони. Герої нашого матеріалу – породіллі, які захворіли на коронавірус під час вагітності.

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Надію Калиту та її новонароджену донечку Діанку виписують із пологового. Вона – одна із небагатьох жінок, які наважилися вакцинуватися проти коронавірусу при надії. Перше щеплення жінка зробила на 26 тижні. Каже, розуміла усі загрози Covid-19 для вагітних, адже сама медик.

«У мене був гіпертонічний тиск. Я вирішила, що обов'язково буду захищати себе і дитину. Навколишні мене відмовляли, запитували для чого мені це? Казали, що здорові люди бояться вакцинуватися, а я вагітна, можливо, потім будуть наслідки для дитини. Але я не зважала, я знала, що я роблю, це добре для дитини, що їй передадуться антитіла. Народила, все добре, дитина здорова», – розповідає Надія Калита, яка вакцинувалася під час вагітності.

Оксана та Ксенія, також нещодавно народили. Але замість виписки з пологового, лікуються у Центрі легеневого здоров'я, бо ще під час вагітності захворіли на Covid-19. Ксенія сюди потрапила минулого тижня. Перед тим у Перинатальному центрі їй зробили кесарів розтин.

«Із дитиною все добре, її виписали на третій день, а мене перевели сюди на лікування. Перші симптоми були банальні: подразнення горла, нежить, тобто таке, як звичайне ГРЗ. Потім, через декілька днів, приблизно за три дні, підвищилася температура. І аж тоді я здала експрес-тест, який показав позитивний результат», – розповіла Ксенія, яка захворіла на коронавірус під час вагітності.

Оксана ж до Центру легеневого здоров'я приїхала сама, бо стало важко дихати. Та найперше жінка зверталася до сімейної лікарки.

«Сімейна лікарка просто послухала і сказала, що все добре. Скерувала на тест. Я їй сама писала, може, мені треба на КТ легень. Вона сказала, можете піти, от я і пішла, згаяла 4 дні. Перед тим я ще викликала швидку, яка написала просто ГРВІ», – пригадує Оксана, яка захворіла на коронавірус під час вагітності.

Оксану в Центрі взялися лікувати ще вагітною.

«Побачили, що результатів нема, вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину. Зробили розтин, дитину врятували, з нею все гаразд», – розповідає Оксана, яка захворіла на коронавірус під час вагітності.

Оксана та Ксеня, як і більшість жінок, на вакцинацію не наважувалися. Адже навіть деякі лікарі від щеплення при вагітності відмовляють.

«Я не встигла вакцинуватися, бо це ще було не дуже поширено в нас. Трошки боялася за це. Знаєте, кожен думає, що його це не зачепить», – каже Ксенія, яка захворіла на коронавірус під час вагітності.

«Хочу, щоб антивакцинатори тут побували і побачили. Треба вакцинуватися. Я бачу той жах, що тут відбувається, це ціна життя», – додає Оксана, яка захворіла на коронавірус під час вагітності.

Зараз у Центрі легеневого здоров'я з коронавірусом перебувають дев’ять вагітних і породіль.

«У більшості випадків, у 80-85% важкий перебіг коронавірусної хвороби з розвитком полісегментарної віруснобактеріальної пневмонії, з вірусною легеневою недостатністю. Це є високий ступінь кисневої залежності», – розповів завідувач реанімаційного відділення Центру легеневого здоров'я В'ячеслав Бондар.

На жаль, не всіх вагітних, породіль та немовлят із коронавірусом лікарям вдається врятувати. Є випадки, коли Covid-19 – сильніший. Тож медики переконані, що профілактикою важкого перебігу та навіть смерті у вагітних є саме вакцинація. Опираються й на іноземний досвід, кажуть: сотні тисяч жінок у всьому світі щепилися при надії.

«Не встановлено жодних негативних наслідків для матері та плода внаслідок вакцинації. Оскільки коронавірусна інфекція може мати негативні наслідки на будь-якому терміні вагітності, рекомендовано вакцинуватися якнайшвидше. Є дані, що під час вагітності антитіла, які утворюються після вакцинації, можуть проникати крізь плацентарний бар'єр і давати захист новонародженій дитині від коронавірусної інфекції», – пояснює лікарка-гінекологиня, кандидатка медичних наук Оксана Негрич.

Тож, щоби коронавірус не зіпсував радість материнства та батьківства, лікарі радять вакцинуватися. Щепитися проти Covid-19 медики закликають й усіх інших, незалежно від віку та стану здоров'я. Адже ця недуга дуже підступна.

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