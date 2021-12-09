Понад два тижні лікарі намагалися врятувати молоду маму, але, на жаль, не вдолося

У середу, 8 грудня, у Львові у Центрі легеневого здоров’я від укскладнень коронавірусної інфекції померла 23-річна мешканка Миколаєва, яка недавно народила дитину. Жінка не мала щеплення від ковіду. Лікарі Центру понад два тижні боролися за життя молодої мами, але врятувати її не вдалося.

Цей випадок смерті породіллі ZAXID.NET підтвердив генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак.

«Жінка зовсім молода, їй 23 роки, з Миколаєва. У нас пробула десь понад два тижні. Причиною смерті стала важка ковідна пневмонія», – каже Любомир Рак.

За словами директора, зараз на лікуванні в Центрі з коронавірусом перебуває дев’ять вагітних. Ніхто з них не робив щеплення від коронавірусу. А загалом до Центру було госпіталізовано 150 вагітних і щеплення від ковіду мали лише двоє. У них захворювання протікало у неважкій формі.