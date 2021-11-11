Через велику кілкьість хворих у лікарні збільшили кількість реанімаційних ліжок до 100

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від ускладнень коронавірусної інфекції померли двоє молодих людей – 23-річна вагітна жінка і 29-річний чоловік. У них не було супутньої патології, повідомила 10 листопада у Facebook завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

«Практичний досвід нашої реанімаціі - 50 років. Наші лікарі багато бачили. Нас важко вразити. Але те, що відбувається зараз – нестерпно. За добу у нас в реанімаціі померло 2 молодих людей без супутньої патології: вагітна жінка 23 роки - перша вагітність і молодий хлопець 29 років. Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою:чорні нежиттєздатні легені. Далі - хлопця з мертвими легенями», – повідомила Наталія Матолінець.

Наталія Матолінець уточнила ZAXID.NET, що жінка була на 13 тижні вагітності. До лікарні звернулася дуже пізно, у реанімації була тиждень. Чоловік також звернувся пізно, він був у важкому стані. У реанімації пробув майже місяць. Лікарі робили все можливе, аби його врятувати. Пацієнта консультували різні спеціалісти звідусіль, але врятувати не вдалося.

«Я була на розтині. Легень у нього практично не залишилося», – сказала Наталія Матолінець.

А ще місяць тому був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною складав плани на майбутнє.

«Це дуже страшно. Дуже. Дуже. Дуже. Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в ковід, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинаціі, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків, не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч на віч з критичним пацієнтом», – стверджує завідувачка.

За її словами, у ковідному блоці реанімації лікарні є 100 ліжок. За добу проліковано 63 пацієнти. Поступило – 14, переведено – 2, померло – 3. На ШВЛ – 47 хворих, вакцинованих серед них нема.