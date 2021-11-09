Майбутні мами вакцинуватимуться у супроводі лікаря

У міському пологовому клінічному будинку №1, що на вул. Мечникова у Львові, 12 листопада працюватиме центр вакцинації для майбутніх мам і жінок, що вже стали мамами. Вони зможуть щепитися від коронавірусної інфекції вакциною Pfizer відразу в пологовому – без черг та в супроводі лікаря, повідомили у ЛМР.

Пункт вакцинації у пологовому будинку працюватиме вже цієї п'ятниці, 12 листопада, з 12:00 до 17:00 год. Записатися на вакцинацію можна за тел.: 0673848474. Якщо охочих вакцинуватися буде багато, то пункт працюватиме й надалі (про це буде повідомлено згодом).

За словами керівниці міського пологового будинку №1 Людмили Шекети, пункт вакцинації допоможе вагітним жінкам та мамам уникнути очікування на вакцинацію у загальних чергах, а також забезпечить супровід лікаря акушер-гінеколога та інших необхідних спеціалістів.

«Вагітні і післяпологові жінки зможуть отримати консультацію та необхідне обстеження до чи після вакцинації, якщо виникне необхідність – бути під наглядом лікаря. Адже у нас є всі необхідні спеціалісти», - зазначила Людмила Шекета.

Жінки, які хочуть вакцинуватися, повинні мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

До слова, у Львові діють стаціонарні та тимчасові пункти вакцинації, тому всі охочі можуть вакцинуватися в будь-який зручний для них день і час. Доступні вакцини – Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.