У Львові одну дозу вакцини отримали майже 60% мешканців міста, дві дози - близько 40%

Цього тижня, 8-14 листопада, у Львові продовжують вакцинувати мешканців міста від коронавірусної інфекції. Центрів вакцинації стало ще більше, окрім того, працюють стаціонарні пункти вакцинації при поліклініках. Ті, хто хоче вакцинуватися, але не зробив ще цього з різних причин, можуть щепитися у зручний для них час і день. Нижче подаємо графік роботи центрів вакцинації на цей тиждень, 8-14 листопада.

У Львові цього тижня працюватиме 15 центрів вакцинації. Оберіть той, до якого вам найближче.

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б, 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81, 8-14 листопада,10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх), 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a, 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302, 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту), 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 8-14 листопада 15:00- 19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 8-14 листопада

13:00-19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 8-14 листопада 10:00-14:00, 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 10-12 листопада 15:00-18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 13-14 листопада 10:00-15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54), 9 і 11 листопада 13:00-19:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Шевченківська районна адміністрація ЛМР (м.Львів, вул.Липинського, 11), 13-14 листопада 10:00-18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) м.Львова (м.Львів, пл. Ринок, 1, вхід з бічної сторони Ратуші), 13-14 листопада 10:00-18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Зробити щеплення можна і у стаціонарних пунктах вакцинації, що працюють у поліклініках.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, у Львові першою дозою вакцини щепилося близько 60% мешканців міста, а двома дозами – близько 40%.