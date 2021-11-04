В Україні почали вакцинувати дітей від Covid-19

В Україні почали вакцинувати від Covid-19 і дітей. Осіння хвиля коронавірусу виявилася значно потужнішою, ніж були усі попередні, і серйозно зачепила дітей. Серед хворих є вже майже 30 тисяч дітей різного віку, тому МОЗ рекомендує вакцинувати і їх.

ZAXID.NET спробував знайти відповіді на питання, які найчастіше цікавлять батьків, які хочуть вакцинувати дітей.

Навіщо вакцинувати дітей?

Відповідь доволі проста: бо діти теж хворіють на ковід.

За словами медичної директорки з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірини Полюги, це добре, що держава дозволила вакцинувати всіх дітей, віком від 12 до 17 років.

«Це підлітковий вік, який фізіологічно має зниження загального імунітету, тому шанси захворіти на важкий covid серед дітей такого віку є великі. Навіть якщо вакциновані діти захворіють, недуга буде протікати в легкій формі і без ускладнень», – каже Ірина Полюга.

Діти якого віку можуть вакцинуватися?

У жовтні в Україні рекомендували щепити проти Covid-19 дітей віком 12-17 років. Якщо в липні почали вакцинували дітей лише із супутніми важкими захворюваннями, а також тих, хто виїжджав за кордон на навчання, міжнародні спортивні змагання чи на постійне проживання, то зараз зробити щеплення можуть усі охочі, але є кілька важливих умов:

дитина повинна мати всі рутинні профілактичні щеплення від інфекційних захворювань (туберкульозу, дифтерії. правця, поліомієліту тощо). Якщо якогось з обов’язкових щеплень нема, дитині повинні його зробити, а тоді через 14 днів зробити щеплення від коронавірусу. Виняток щеплення від грипу, яке не входить до обов’язкових – його можна робити навіть одночасно з вакцинацією від коронавірусу;

діти можуть вакцинуватися лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду;

перед щепленням дитину має оглянути сімейний лікар і сказати: можна конкретній дитині вакцинуватися чи ні.

Якою вакциною можна вакцинувати дітей?

Дітей дозволено щепити вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech, оскільки доведена її безпека та ефективність. Цією вакциною, за словами керівниці департаменту міського управління охорони здоров’я ЛМР Лесі Кобецької, дітей вакцинують всі країни Європи. Дозування вакцинації для дітей – таке ж саме, як і для дорослих – 0,3 мл. Інтервал між першою і другою дозами – 21-28 діб.

Де можна вакцинувати дітей?

Вакцинуватися діти можуть і у стаціонарних пунктах щеплень, що є при поліклініках, і у центрах вакцинації.

«Найкраще робити щеплення у пункті вакцинації того медзакладу, де дитину спостерігає сімейний лікар чи педіатр. Якщо батьки хочуть вакцинувати сина чи доньку у центрі вакцинації, то нема проблем, але у сімейного лікаря треба взяти копію 63 форми, де вказано, які щеплення дитина отримала. Без такого документа щеплення у центрі не зроблять, бо наявність профілактичних щеплень – обов’язкова умова вакцинації дітей», – каже регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної хвороби у Львівській області Олег Когут.

Кому не можна вакцинуватися?

Серед протипоказань – ті ж, що і для дорослих: важка анафілактична реакція на першу дозу вакцини, гостре захворювання в день вакцинації з температурою вище 38 градусів. Але конкретно по кожній дитині – вакцинуватися чи ні – скаже сімейний лікар чи педіатр, який веде дитину і знає її стан здоров’я.

Чи видаватимуть дітям сертифікати вакцинації?

Так, дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати Covid-сертифікат у застосунку «Дія». Для цього одному з батьків треба:

переконатися, що на смартфоні встановлена остання версія застосунку «Дія»;

авторизуватися в «Дії»;

додати в застосунок свідоцтво про народження дитини;

у меню «Послуги» вибрати «Covid-сертифікати»;

сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із вашими документами.

Діти з 14 років можуть можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як згенерувати сертифікат — дивіться у відеоінструкції.

Чи вакцинують дітей від коронавірусу в інших країнах?

Так. Вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTec дітей вакцинують у США, Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії, країнах ЄС — загалом у понад 100 країн світу. В Ізраїлі ця вікова група вже може зробити третю бустерну дозу.

Окрім того, у США 2 листопада дозволили вакцинувати цією вакциною і дітей віком 5-11 років, а Індонезія схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac Biotech для вакцинації дітей від 6 до 11 років .