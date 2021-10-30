Дітей віком від 5 до 11 років рекомендують вакцинувати меншим дозуванням

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволила щеплення дітей віком від 5 до 11 років вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Дозвіл базується на ретельній та прозорій оцінці даних FDA, яка включала думку експертів незалежного консультативного комітету, які переважною більшістю голосів проголосували за надання вакцини дітям цієї вікової групи», – йдеться у повідомленні відомства.

Рішення ухвалили на основі висновку радників консультаційного комітету FDA та після проведення дослідження, що засвідчило понад 90-відсоткову ефективність препарату в профілактиці Covid-19 серед дітей цієї вікової групи.

У повідомленні також ідеться, що дітей віком від 5 до 11 років слід вакцинувати меншим дозуванням – 10 мікрограмів, у той час, як дітей від 12 років у травні було вирішено щеплювати 30-мікрограмовою дозою. Як уточнює Deutsche Welle, радники FDA заявили, що меншe дозування може допомогти пом’якшити деякі з рідкісних побічних ефектів.

У дослідженні безпечності препарату брали участь близько 3100 дітей вказаної вікової групи. Побічних ефектів від вакцини не виявили.

Американський регулятор заявив, що користь від щеплення Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років переважує ризики. Препарат для молодшої вікової групи почнуть використовувати після вироблення рекомендацій Центрами США з контролю та профілактики захворювань (CDC) щодо того, як слід вводити вакцину. Очікується, що це станеться наступного тижня.

Консультативний комітет з практики імунізації Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) збереться наступного тижня для обговорення подальших клінічних рекомендацій щодо вакцинації.

Наразі лише декілька країн, серед яких – Китай, Куба та Об'єднані Арабські Емірати, схвалили вакцини проти Covid-19 для дітей, молодших за 12 років.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech уже певний час використовується для щеплення підлітків від 12 років у різних країнах світу. У США та Європейському Союзі її допустили до використання в цій віковій групі з травня 2021 року. В Україні щепити підлітків цією вакциною за певних умов рекомендували в липні, а з середини жовтня цього року дозволили вакцинацію всіх дітей з 12 років.