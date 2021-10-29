Міністерство охорони здоров’я України направило до управлінь охорони здоров’я Київській міській та обласним державним адміністраціям роз’яснення щодо застосування переліку медичних протипоказань та застережень до вакцинації проти Covid-19. Про повідомило МОЗ в п’ятницю, 29 жовтня.

Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати висновок про тимчасове чи постійне протипоказання, вказує відомство.

За потреби, для отримання додаткової інформації щодо верифікації діагнозу, перебігу захворювання, необхідності додаткових обстежень лікар може також скеровувати пацієнта до профільного спеціаліста. Вже після цього прийматимуть рішення, чи здійснювати вакцинацію чи відтермінувати її до певного часу.

Також відомство планує в майбутньому внесити висновки про протипоказання до другої дози або загального протипоказання до вакцинації проти коронавірусу в електронну систему охорони здоров’я.

Водночас МОЗ наголошує, що якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти Covid-19, за можливості особа має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Єдиним постійним протипоказанням для вакцинації від коронавірусу, як зазначає МОЗ, є анафілактична реакція на першу дозу, або алергія на один із компонентів.

Тимчасовими протипоказаннями є:

гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0 °C. Вакцинація може бути проведена після одужання та за відсутності ознак гострої хвороби. Довідка видається на термін до 2 тижнів від початку захворювання.

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії. Термін дії довідки – 3 місяці.

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від Covid-19 має бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб (за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки). В проміжку між першою та другою дозою вакцини проти Covid-19 можуть бути введені інші вакцини з дотриманням 14-денного інтервалу. Термін дії довідки – 14 днів.

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA). У разі необхідності провести пробу з туберкуліном або IGRA, її слід провести та інтерпретувати перед проведенням вакцинації або відкласти щонайменше на 4 тижні після проведення вакцинації проти Covid-19. Вакцинація від Covid-19 може бути здійснена в будь-який час після завершення всіх етапів проби з туберкуліном. Термін дії довідки – до завершення оцінки проби/IGRA.

Covid-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу Covid-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2. Термін дії довідки – до 3-х місяців.

Вакцинація з пересторогою, або особливі стани:

онкологічна хвороба. Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною. При її здійсненні слід дотримуватися відповідних рекомендацій НТГЕІ.

атоімунне захворювання. Пацієнти, які проходять лікування препаратом «Ритуксимаб», повинні відкласти вакцинацію щонайменше на 4 тижні після останньої дози цього препарату.

особи з імунодефіцитом. Наявних нині даних недостатньо для оцінки ефективності та ризиків вакцини для осіб із важкими імунодефіцитними станами. Враховуючи, що вакцина не є «живою», а особи з імунодефіцитом мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть бути вакциновані.

МОЗ також нагадало, існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним.