У четвер, 19 червня, близько 13:10 у селі Лаврів на Самбірщині сталася смертельна ДТП, у якій загинув 47-річний місцевий мешканець.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у суботу, 20 червня, повідомив, що 47-річний місцевий мешканець села Лаврів кермував автомобілем Land Rover Freelander – не впорався з керуванням і позашляховик зʼїхав на узбіччя та перекинувся.

Унаслідок аварії 47-річного водія госпіталізували до Самбірської міської лікарні, однак врятувати його не вдалося – він помер у реанімації. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.