Наслідки атаки на НПЗ в Уфі 1 серпня

У суботу, 1 серпня, дрони атакували місто Уфа в Башкортостані, розташоване за понад 1400 км від кордону з Україною. Після атаки зайнялася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Очільник Башкортостану Радій Хабіров заявив, що місцева ППО нібито відбила атаку на Уфу. Водночас на своїй сторінці він написав, що нібито уламки БпЛА спричинили «задимлення» у промзоні.

Водночас фотографії, поширені місцевими мешканцями, свідчать, що внаслідок дронової атаки зайнялася пожежа на місцевому НПЗ «Башнєфть-Уфанєфтєхім», повідомили осінтери Astra. На світлинах видно кілька стовпів диму з території НПЗ.

На момент публікації у Генштабі ЗСУ не коментували атаку на НПЗ.

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Зазначимо, «Башнєфть-Уфанєфтєхім» входить до групи «Роснєфть» переробляє до 8,2 млн т нафти на рік. На підприємстві виробляють моторне паливо, нафтовий кокс, зріджений газ, а також сірку та ароматичні вуглеводні.

Додамо, «Башнєфть-Уфанєфтєхім» – це частина Уфимського нафтопереробного комплексу, що складається з трьох НПЗ. Загальна потужність комплексу становить близько 23,5 млн т сировини на рік.

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Нагадаємо, 1 липня Сили оборони уразили один з НПЗ в Уфі, внаслідок чого там зайнялася пожежа.