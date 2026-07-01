Українські безпілотники уразили стратегічне підприємство росіян

В ніч на середу, 1 липня, Сили оборони завдали ударів по нафтопереробному заводу в російській Уфі та підприємству військово-промислового комплексу в Пензі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, нафтопереробний завод в Уфі під удар потрапив вдруге. Він є одним із найбільших виробників мастильних матеріалів у Росії. Відстань до об'єкта становить понад 1300 км від лінії фронту.

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Також українські безпілотники уразили стратегічне підприємство в Пензі, яке займається розробкою та виробництвом компонентів для ракетного озброєння, що використовується Росією для атак по Україні. Відстань до цілі – близько 600 км від лінії фронту.

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«Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 30 червня, безпілотники атакували Москву, Московську область, Новоросійськ та низку інших регіонів Росії. Зокрема, під удар попав Центр космічного зв'язку.