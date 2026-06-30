Від держкордону України до Центру космічного зв'язку «Дубна» 500 км

У ніч на вівторок, 30 червня, безпілотники атакували Москву, Московську область, Новоросійськ та низку інших регіонів Росії. У російських телеграм-каналах повідомляли про вибухи та ймовірні влучання по стратегічних об'єктах.

За словами мера Москви Сєргєя Собяніна, російська ППО нібито збила 61 безпілотник. Водночас інформації про можливі влучання або їхні наслідки він не навів, повідомивши лише про падіння уламків і роботу екстрених служб.

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За даними місцевих телеграм-каналів, однією з цілей атаки міг стати Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два вибухи в районі об'єкта.

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Також безпілотники атакували Новоросійськ, де після передислокації базується частина російського Чорноморського флоту. Очевидці повідомляли про вибухи та роботу ППО поблизу морського порту.

Крім того, вибухи та проліт безпілотників фіксували у Тулі, Рязані та Єгор'євську Московської області. В останньому, за попередньою інформацією, після атаки сталася пожежа в приватному будинку.

Доповнено о 12:09. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Центру космічного звʼязку у Росії.

«Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку “Дубна” у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні», – йдеться у повідомленні.



Від державного кордону України до цього обʼєкта більш ніж 500 км.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» у понеділок, 29 червня, повідомив про проведення диверсійної операції в районі хімічного комбінату «Азот» у Тульській області Росії.