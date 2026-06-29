«Азот» виробляє компоненти, які використовуються для виготовлення вибухівки

Партизанський рух «АТЕШ» у понеділок, 29 червня, повідомив про проведення диверсійної операції в районі хімічного комбінату «Азот» у Тульській області Росії.

У дописі нагадали, що завод виробляє хімічні компоненти, які використовуються для виготовлення вибухових речовин, а також має власну залізничну гілку для забезпечення логістики.

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Під час операції було виведено з ладу силову розподільчу шафу, яка забезпечувала електропостачання підприємства. Крім того, на залізничній колії спалили релейну шафу, що призвело до перебоїв у перевезеннях і затримок із постачанням.

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Місця проведених диверсій

У «АТЕШ» заявили, що й надалі планують виявляти та уражати вразливі елементи російської військової промисловості для зниження темпів виробництва.

Нагадаємо, представники руху «АТЕШ» у п’ятницю, 12 червня, заявили про серію диверсій на об’єктах зв’язку в Бєлгородській області Росії. За їхніми словами, у районі населених пунктів Беленихіно, Шахово та Плоти було знищено телекомунікаційне обладнання, яке забезпечувало роботу систем зв’язку та протиповітряної оборони.