Рух опору провів диверсію на хімічному заводі в Тульській області
Партизани пошкодили об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури підприємства
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Партизанський рух «АТЕШ» у понеділок, 29 червня, повідомив про проведення диверсійної операції в районі хімічного комбінату «Азот» у Тульській області Росії.
У дописі нагадали, що завод виробляє хімічні компоненти, які використовуються для виготовлення вибухових речовин, а також має власну залізничну гілку для забезпечення логістики.
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Під час операції було виведено з ладу силову розподільчу шафу, яка забезпечувала електропостачання підприємства. Крім того, на залізничній колії спалили релейну шафу, що призвело до перебоїв у перевезеннях і затримок із постачанням.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Місця проведених диверсій
У «АТЕШ» заявили, що й надалі планують виявляти та уражати вразливі елементи російської військової промисловості для зниження темпів виробництва.
Нагадаємо, представники руху «АТЕШ» у п’ятницю, 12 червня, заявили про серію диверсій на об’єктах зв’язку в Бєлгородській області Росії. За їхніми словами, у районі населених пунктів Беленихіно, Шахово та Плоти було знищено телекомунікаційне обладнання, яке забезпечувало роботу систем зв’язку та протиповітряної оборони.