Густа хмара чорного диму над Слов’янськом-на-Кубані

У ніч на 28 червня в російському Слов’янську-на-Кубані дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Там спалахнула масштабна пожежа, про що повідомили російська влада та моніторингові телеграм-канали.

«У Слов’янську-на-Кубані внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено кілька будинків. На жаль, загинула одна людина. <..> Також у місті сталося загоряння на території НПЗ, пошкоджено лінію електропередачі та газопровід», – заявив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв.

Оперативний штаб регіону також підтвердив пожежу на нафтопереробному заводі. За його даними, унаслідок атаки постраждала людина на хуторі Трудобеліковському Красноармійського району.

Моніторингові канали повідомляють, що внаслідок атаки в Слов’янську-на-Кубані горить Слов’янський НПЗ.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

ТОВ «Слов’янськ-ЕКО» (Слов’янський НПЗ) – один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Підприємство займається переробкою нафти та виробництвом газового бензину (газоліну), ДТФ (дизельної технологічної фракції), мазуту, СМТ (суднового малов’язкого палива), вакуумного газойлю та інших нафтопродуктів. НПЗ має потужність близько 4-5 млн тонн сировини на рік і входить до числа великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря.

Окрім Слов’янського НПЗ, теплові сигнали також фіксуються на аеродромі Слов’янська-на-Кубані, об’єктах місцевого нафтовидобутку, нафтобазі та електропідстанції в станиці Полтавська.

За даними телеграм-каналу Exilenova+, під атакою також були нафтопереробний завод «Янос» у російському Ярославлі та Сакська ТЕЦ в анексованому Криму. Вибухи чули і жителі окупованого Мелітополя на Запоріжжі.

За твердженням російського Міноборони, сили ППО за ніч нібито знищили 213 українських безпілотників. Дрони збили над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Ростовської, Рязанської, Тамбовської, Тульської областей, Краснодарського краю, Московського регіону, анексованого Криму та над акваторіями Азовського й Чорного морів.

Доповнено об 11:15. Володимир Зеленський повідомив, що вночі 28 червня українські «далекобійні санкції» досягли двох нафтопереробних заводів у Росії – НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському регіоні (300 км від лінії фронту) й НПЗ у Ярославському регіоні (700 км від нашого кордону).

До слова, 27 червня українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго» атакували оборонний завод «Титан-Барикади» в російському Волгограді. Це підприємство виробляє компоненти для російських ракетних комплексів.