Дим після вибуху в російському Волгограді 27 червня

У ніч проти суботи, 27 червня, українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго» атакували оборонний завод «Титан-Барикади» в російському Волгограді. Це підприємство виробляє компоненти для російських ракетних комплексів. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Волгоградської області РФ Андрєй Бочаров заявив про пошкодження виробничих об’єктів одного з підприємств міста, однак деталей не уточнив. За його словами, унаслідок атаки постраждали 10 людей.

Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіллерман опублікував кадри запусків ракет і їхніх влучань по заводу у Волгограді.

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Волгоград зустрічає сезонну міграцію фламінго з України. Далі буде... pic.twitter.com/yChQJobawp — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

Розвідувальний проєкт Dnipro OSINT повідомив, що пошкодження зазнали три цехи АТ «Федеральний науково-виробничий центр “Титан-Баррикади”».

«За попередніми геоінт-даними, ракети уразили три об’єкти на території заводу: цех №2, виробничий корпус цеху №38, а також один цех невстановленого призначення», – ідеться в повідомленні.

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АТ «Федеральний науково-виробничий центр “Титан-Баррикади» виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Відстань від українського держкордону до об’єкта становить приблизно 500 км.

Станом на момент публікації українське військове командування не коментувало наслідки атаки на підприємство у російському Волгограді.

Нагадаємо, у ніч на 26 червня безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у місті Новомосковськ Тульської області Росії. Цей завод є одним із найбільших хімічних підприємств Росії.