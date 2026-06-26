Під обстріл потрапив завод «Азот»

У ніч на п’ятницю, 26 червня, безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у місті Новомосковськ Тульської області Росії. Про вибухи повідомляли місцеві телеграм-канали, а факт атаки підтвердив губернатор регіону Дмітрій Міляєв.

За його словами, внаслідок удару було пошкоджено промисловий об’єкт, а також лінію електропередач. На місце виїхали екстрені служби.

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Крім того, російський чиновник заявив, що у Щекінському районі через падіння уламків нібито пошкоджено приватний будинок. За його словами, постраждала жінка, якій надали медичну допомогу.

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Міляєв також повідомив, що протягом ночі російські сили протиповітряної оборони нібито збили 73 безпілотники.

Водночас місцеві жителі писали про серію вибухів, які лунали в Новомосковську протягом кількох годин. Також повідомлялося про перебої з електропостачанням і характерний запах аміаку в повітрі після атаки.

Ймовірно, під обстріл потрапив завод «Азот», він є одним із найбільших хімічних підприємств Росії. На ньому виробляють аміак, азотну кислоту, метанол, мінеральні добрива та іншу хімічну продукцію, яка, зокрема, використовується у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.

Нагадаємо, у ніч на середу, 24 червня, українські спецпризначенці у співпраці з повстанцями на території Росії уразили газопереробний та гелієвий заводи в Оренбурзі.