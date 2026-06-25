Президент та СБУ затрвердили операцію проти Росії, що триватиме 40 днів

Володимир Зеленський провів нараду з тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ Євгенієм Хмарою. Президент затвердив операцію спецслужби, що триватиме 40 днів. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у четвер, 25 червня.

Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про «далекобійні санкції та санкції середньої дальності» проти Росії, а також про результати СБУ на фронті. Окремо Володимир Зеленський та Євгеній Хмара визначилися з планом наступних операцій спецслужби.

«Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. [...]Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також відзначив досягнення СБУ. Він зауважив, що військові спецслужби протягом кількох місяців мають успіхи на фронті, успішно застосовуючи різноманітні безпілотники. Крім того, військові Центру спеціального призначення «Альфа», за словами президента, лідирують за результатами ураження особового складу росіян та їхньої техніки.

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Зауважимо, що деталі затвердженої операції Володимир Зеленський не розголошує.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня бійці ЦСО «Альфа» дронами атакували військові обʼєкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Під атаку потрапили ангари на аеродромі «Саки», а також військовий аеродром «Гвардійське». Крім того, спецпризначенці ЗРК С-400 та дві системи «Панцир-С1».

Крім того, СБУ бере участь в атаках на російські нафтопереробні заводи, завдяки яким Москва заробляє гроші, щоб фінансувати війну проти України. Відомо, що внаслідок ударів у Росії виник дефіцит пального. 24 червня, Reuters повідомляв, що через українські дронові атаки кілька російських НПЗ, що розташовані у центральній частині Росії, вимушені були припинити роботу. Це спричинило скорочення виробництва бензину приблизно на 25%. Щоб приховати дефіцит, Росія звернулася до Казахстану з проханням про поставку 50 тис. тонн бензину АІ-92.