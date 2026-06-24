У Росії через дронові атаки на НПЗ виробництво бензину скоротилося на 25%

Росія веде перемовини з Казахстаном про постачання 50 тис. тонн бензину АІ-92, щоб зменшити дефіцит, що виник внаслідок українських атак на російські нафтопереробні заводи. Про це у четвер, 24 червня, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними Reuters, українські дронові атаки зупинили роботу кількох російських НПЗ, що розташовані у центральній частині Росії. Це спричинило скорочення виробництва бензину приблизно на 25%.

Російський уряд намагається стабілізувати ринок, обмеживши експорт пального. Там також планують збільшити субсидії для НПЗ та імпортувати пальне з-за кордону. Reuters зауважує, що це «незвичайний крок для одного з найбільших світових експортерів палива». Наразі, за даними журналістів, Москва веде перемовини з Астаною щодо постачання 50 тис. тонн бензину АІ-92.

Водночас Reuters зазначає, що Казахстан, порівняно з Росією, не зможе поставити значну кількість бензину. Хоча наразі країна має надлишок пального, резерви скоротяться через технічне обслуговування Атирауського нафтопереробного заводу з 26 червня по 20 липня. Можливим джерелом поставок міг би бути казахстанський нафтопереробний завод «Конденсат», що переробляє газовий конденсат з російського заводу «ТАНЕКО» й має квоти на експорт пального. Проте завод «ТАНЕКО», що належить російській компанії «Татнафта», з 12 червня повністю припинив переробку сирої нафти після атаки дрона, що може зменшити поставки сировини для «Конденсату».

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Джерело у Казахстані повідомило Reuters, що країна може поставити Росії бензин в обмін на авіаційне паливо, оскільки у липні передбачається нестача авіаційного палива через зростання попиту та зменшення імпорту з Росії.

Нагадаємо, 16 та 18 червня під дронову атаку потрапив Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 км від Кремля. Президент Володимир Зеленський назвав атаку на Московський НПЗ відповіддю на удар росіян по Києво-Печерській лаврі 15 червня.

Крім того, після систематичних атак України на російські нафтопереробні заводи, в окупованому Криму припинили продаж бензину А-95 населенню та бізнесу. Пальне дозволили відпускати лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку в регіоні.

24 червня стало відомо, що у Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області також запровадили обмеження на продаж пального. При цьому регіон має найбільші нафтові родовища та забезпечує видобуток 40% усієї нафти Росії.